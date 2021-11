Dny v nemilosti se pomalu, ale jistě chýlí ke konci. Odchovanec fotbalové Mladé Boleslavi Jan Vodháněl (24) už stříhá v pražských Bohemians metr. Smlouva, kterou se rozhodl neprodloužit, kvůli čemuž byl vyřazen na rok z kádru tamního áčka, vyprší posledního prosince tohoto roku.

Pak bude volným hráčem a jasno má už o svém dalším angažmá. Hned v lednu se připojí k aktuálně devátému celku rakouské nejvyšší soutěže Admira Wacker Mödling. „Byli jsme v kontaktu i s celky z druhé a třetí německé ligy, ale nakonec jsme se rozhodli pro Rakousko. Jednání Admiry bylo jasné a přímočaré,“ hlásí Vodháněl.

K týmu se připojí 7. ledna, jeho nový klub už ho ale stihl představit na svém webu jako výraznou posilu. „Jeho příchodem získáváme extrémně talentovaného hráče, který v české lize nasbíral už hodně zkušeností,“ řekl na adresu nové tváře Marcel Ketelaer, sportovní ředitel Mödlingu. Ten je v podstatě jižním předměstím hlavního rakouského města a je také známou lázeňskou oblastí.

„Co jsem mluvil s trenérem, tak by na mě měli hodně sázet. Počítají se mnou na podhrotový post. Mají hodně mladý tým z hráčů, kteří jsou zálohou pro německou Bundesligu. Paradoxně tam ve svém věku budu patřit mezi zkušenější hráče,“ popisuje boleslavský odchovanec.

Po přechodu do dospělého fotbalu se neuchytil v domovské Boleslavi a přestoupil do druholigové Vlašimi. Tady si jeho výborných výkonů všiml tehdejší kouč Bohemians Praha Martin Hašek a následoval přesun do nejvyšší české ligy. Zhruba před rokem se však začala odehrávat temnější část Vodhánělovy kariéry.

„Přišla nabídka z Major League Soccer, konkrétně z Philadelphie, kterou jsem samozřejmě chtěl akceptovat. Ale Bohemka se nedohodla s Američany na přestupní částce,“ vypráví začátek peripetií čtyřiadvacetiletý fotbalista. Následně odmítl u klokanů prodloužit smlouvu a následoval „český recept“ na neposlušné hráče - přeřazení do béčka, kde Vodháněl v podstatě rok pouze trénoval bez zápasového vytížení. V létě ještě následovaly námluvy s Viktorií Plzeň, ale klokani se opět na přestupu se Západočechy nedohodli.

A tak Vodháněl nakonec v Bohemians smlouvu odkroutí celou, v lednu pak odejde jako volný hráč zdarma do Rakouska. A tam se těší. „Nejvíc asi na trenéra,“ přiznává. Tím není nikdo jiný než legenda tamní kopané, někdejší hráč Rapidu Vídeň, Bayernu Mnichov, Werderu Brémy nebo Los Angeles Galaxy Andreas Herzog. V minulosti byl například asistentem Karla Brücknera u rakouského nároďáku, poté šest let působil s Jürgenem Klinsmanem u reprezentace USA. „Sám býval hodně ofenzivním hráčem, takže i Admira hraje hodně útočný fotbal,“ přidává poznatek Vodháněl.

Do ledna má jasný úkol: „Musím zapracovat na němčině, s ní jsem na tom hodně špatně. Naštěstí veškeré námluvy a domlouvání kontraktu probíhalo v angličtině. Ale už mám dojednaného učitele němčiny.“ S tréninky v němčině už své zkušenosti má. Během působení ve Vlašimi byl totiž na dvoutýdenním testování v Borussii Dortmund.

Jak se na něm projeví roční pauza bez fotbalu? „Věřím, že nijak. Sice jsem rok nehrál zápas, ale pravidelně jsem trénoval s béčkem Bohemky. Navíc jsem byl v létě na kondičních testech, a výsledky jsem měl stejné jako před rokem. Tak snad výpadek znát nebude,“ věří Jan Vodháněl, který bude mít navíc déle jak měsíc na sehrání se s novými spoluhráči. „První zápas jarní části hrajeme 12. února,“ doplňuje.