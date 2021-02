Po zápase na jihu Čech, kde Příbram ztratila jednogólové vedení a prohrála 1:2, z něj tryskaly emoce. Dokonce neváhal sáhnout ani pro ostřejší slovíčko. Přestože ani tentokrát nebyl po třetí porážce v řadě v ideálním rozpoložení, volil přeci jen mírnější slova.

„Jsem smutný, zklamaný. Přijeli jsme pro body. I když byly Pardubice lepší, myslím, že to bylo hratelné. Bohužel, rozhodla jedna smolná situace,“ narážel příbramský záložník na rozhodující moment utkání, kterým se osmnáct minut před koncem stal vlastní gól obránce Jana Kvídy.

Už během prvního poločasu ale Středočeši přežili dvě obrovské šance Michala Hlavatého, který dvakrát orazítkoval tyč – jednou i z pokutového kopu. „Z posledních patnácti zápasů se snad proti nám kopalo deset penalt, což podle mě není pomalu možné nasbírat ani za dvě sezony,“ kroutil hlavou příbramský záložník.

„To jsme přežili. Ale místo toho, aby nás to nakoplo, tak nás to snad ještě více srazilo. Přitom tohle měl být moment, který měl všechno zlomit v náš prospěch. Nebo alespoň nám k tomu pomoci,“ litoval.

Právě Zorvan měl také jednu z příbramských šancí ke skórování. Po kooperaci s Radkem Voltrem ale zamířil nad branku – stalo se tak ještě v prvním poločase za stavu 0:0. „Byla to rychlá situace. Volťák mi to pěkně sklepl. Já jsem si dal rychlý dotek stehnem a z voleje jsem vystřelil. Nevyšlo to, asi jsem byl více v záklonu. Na více doteků jsem to zřejmě hrát nemohl, protože proti mně vybíhal obránce, určitě to ale šlo zakončit lépe,“ uvědomoval si.

Výhru Pardubic ovšem podobně jako trenér Pavel Horváth označil za zaslouženou. „Byly lepší, to si asi musíme přiznat. Měly na všechno více času. Navíc nám se vůbec nedařilo hrát na jejich polovině, tam jsme si měli určitě vytvořit více šancí, minimálně alespoň náznaků šancí a střel,“ uvedl Zorvan a odmítl se vymlouvat i na těžký terén.

„Podobně těžké terény jsou momentálně všude. Oproti Jablonci to bylo určitě lepší,“ dodal.