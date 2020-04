ON-LINE reportáž o koronaviru najdete ZDE

Důvody jeho dosavadní absence na ligových trávnících jsou dva. Úvod jarní části turecký legionář zmeškal kvůli zranění - měl natržený sval. Když se vracel do tréninku a zdálo se, že konečně ukáže své umění divákům u Litavky, přišla koronavirová pandemii, která pozastavila celou soutěž.

Přestože je jeho angažmá zatím spíše plné strastí, je rád, že u Litavky zakotvil. „I za tu krátkou chvíli jsem si v klubu zvykl a líbí se mi tu. Věřím, že tu vydržím dlouho,“ doufá dvaatřicetiletý záložník, který si zahrál naposledy 7. února v rámci soustředění ve své domovině proti Bate Borisov.

Asi nikoho tak nepřekvapí, že má velkou chuť do hry. I proto teď netrpělivě vyhlíží restart soutěže. „Osobně bych chtěl, aby se hrálo. Chci konečně předvést to nejlepší, co ve mně je,“ přeje si.

Když ale upustí od přání, které má momentálně zřejmě každý hráč, nejen profesionální, staví fotbal stále na druhou kolej. „Potřebujeme se vrátit k normálnímu životu, ovšem lidské životy jsou důležitější než všechno ostatní,“ má jasno Yilmaz a dodává: „V téhle obtížné době je potřeba zůstat fyzicky i mentálně v pohodě a být připravený."