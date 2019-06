Přes výhru asi není nálada v kabině úplně dobrá, nebo ano?

Ono to možná tak působí, ale máme dobrou náladu. Vyhráli jsme a máme před odvetou malý náskok.

Nicméně inkasovaný gól doma není v pohárové matematice úplně nejlepší výsledek.

Není, ale stále je to vítězství, takže si myslím, že ho potvrdíme i venku a zůstaneme v lize.

Bude stačit výkon, který jste ve druhém poločase předvedli?

Hraje se o hodně a některé hlavy nebyly stoprocentní… Myslím že v odvetě budeme mít čistější hlavy a uhrajeme si to.

Může z vás spadnout nervozita?

Já myslím, že byla patrná na obou týmech. Podle mě bude Jihlava doma nervóznější. U nás mohla hrát otevřeně.

Jihlava bude muset útočit. Bude se vám hrát lépe?

Musí skórovat, tak to víc otevřou. Já věřím, že to zvládneme.

V Jihlavě musíme být kompaktnější

Co říct k vašemu gólu? Zase spolupráce s Lukášem Budínským jako v zápase s Duklou, kdy jste dal podobný gól?

Všichni víme, jaké má Bůďa parádní kolmice, jasné, ta spolupráce funguje. Myslím, že takových akcí jsme mohli předvést i více, kdybychom finální fázi lépe dokončovali. Ale udělali jsme pár zbytečných ztrát a z toho pak byli nervózní. V Jihlavě musíme být kompaktnější vzadu i vepředu.

A ten druhý gól? To byla přihrávka nebo střela?

To byla střela (úsměv), chtěl jsem to zakončit na druhou tyč, ale ukopl jsem se a vyšla z toho přihrávka na Ondru Lingra, který to zametl do brány.

Měli jste spoustu standardek a nic z toho…

Spoléhali jsme na to, že bychom z nich mohli udeřit. Máme na to typy hráčů a dobrých kopáčů. Snad nám něco vyjde aspoň v Jihlavě.

Postavili jste celkem ofenzivní sestavu. Taktika byla dostat Jihlavu pod tlak?

Určitě, chtěli jsme na ni vyběhnout. Myslím, že od té taktiky neupustíme ani tam a doufám, že to uhrajeme.