V dresu střížkovských Bohemians si zahrál i druhou nejvyšší soutěž a aktuálně kope v týmu středočeského krajského přeboru SK Lhota u Kladna.

Sám tvrdí, že je výhodou, že spodní část paže nemá od narození. Musel si poradit, navíc našel správnou podporu v rodině. „Nedělali mi žádné úlevy, jednali se mnou jako se zdravým, který obě ruce má. Tím pádem jsem se učil všechno automaticky. Tkaničky u bot jsem si zavázal už ve čtyřech letech,“ vypravuje.

Kubovi šel od malička fotbal. Začal na Střížkově, brzy si ho vybrali do akademie na Meteoru, hrál za krajské výběry Prahy. A kolem záložníka kroužila obě slavná „S“. Ale musela si počkat.

„Tehdejší šéf Pražského fotbalového svazu pan Kemko mi dobře poradil, ať zůstanu ještě v Meteoru, že na Spartu nebo Slavii mám čas. Protože jsem se dostal i do krajských výběrů, kde hráli ligoví hráči, byl jsem na očích dál,“ vybavuje si fotbalista, jenž v dorostu kývl Slavii.

V Edenu zažil příjemné časy, poznal řadu tváří, které proti němu hrají dodnes, nebo se probojovaly až do ligy: Marek Hanousek, Jan Pázler, Jan Zákostelský.

S nejslavnějším jménem se sešel až v mužích, na hostování v Horních Měcholupech ho trénoval Jindřich Trpišovský.

Dost příležitostí

Ten mu ve třetí nejvyšší soutěži dával dost příležitostí a po půl roce ho povolal Střížkov zpátky do druhé ligy. „Na půlrok v Měcholupech vzpomínám rád. Stejně jako na pana Trpišovského,“ popisuje Hájek. „Hlavně díky výkonům pod ním jsem na Střížkově dostal šanci.“

Ale ne nadlouho, měnili se trenéři, finanční podmínky, sestoupilo se a konstruktivní záložník tak zasáhl „jen“ do šestnácti duelů. Poté odešel do Nového Bydžova, jenže tam to dopadlo ještě hůře. „Došly peníze,“ líčí období, v němž měnil často angažmá.

Většinou prý kvůli financím, na Motorletu zase nefungovala kabina. „Hráči se mezi sebou hádali. To v Nymburku byla parta skvělá. Rozepře ale byly s vedením,“ vysvětluje. A tak se ocitl ve Lhotě. „Malý, rodinný klub, ale lidi dělají fotbal srdcem a my hráči držíme pohromadě,“ chválí svoje současné působiště. A schyluje se k historickému úspěchu - Hájek a spol. stojí na prahu divize.

„Rádi bychom přebor vyhráli, to je správná motivace,“ usmívá se osmadvacetiletý šikula, který v životě kouká už dál než jen za ploty fotbalových stadionů. Za měsíc čeká s manželkou narození potomka. „Moc se těšíme, ale zároveň víme, že to přinese změny. Trávit na cestách a s fotbalem tolik času jako dosud nebude tak snadné. U mě musí převažovat nad fotbalem už i ekonomické hledisko,“ zamýšlí se finanční poradce, který pomáhá lidem s finanční gramotností.

Sám přes svůj zdravotní handicap nikdy velkou pomoc nepotřeboval. „Bylo důležité, že se lidi kolem fotbalu ke mně chovali jako ke zdravému. Nic mi neodpouštěli, nechodili kolem mě po špičkách. Dnes už bych ani druhou dlaň mít nechtěl. Představa, že by bylo pryč všechno, co jsem se za dlouhé roky naučil, se mi nelíbí,“ dodává.