Podzim v evropských fotbalových pohárech mají za sebou i české týmy. Do jarních bojů se probojovala jen pražská Slavia, ovšem i ostatní zástupci tuzemského poháru stojí za pozornost. S koncem roku si můžete připomenout třeba některé z gólů, které se zapsaly do pamětí fanoušků.

Evropská liga: Slavia - Nice | Foto: CPA

Slávisté si sice nedovedli vybojovat postup do Ligy mistrů, když vypadli v play off s dánským Midtjyllandem, chuť si ale spravili v Evropské lize. Dokázali postoupit do jarní vyřazovací části a po cestě základní skupinou za sebou zanechali i pozoruhodné fotbalové zážitky.