To vše s jedním cílem, s jasným zadáním. Vždycky chtěl být hvězdou. Dnes mu je jednadvacet a od čtvrtečního večera patří definitivně mezi velké postavy českého fotbalu. V rozhodující bitvě kvalifikace mistrovství Evropy s Kosovem byl totiž strůjcem obratu. K výhře 2:1 přispěl exkluzivním gólem na 1:1 a zásadní podílem na vítězné brance Ondřeje Čelůstky.

Alex Král, vlasatec, za kterého v létě zaplatil Spartak Moskva Slavii 310 milionů.

„Spor" o druhý gól

„Musíme se ještě učit, nebát se říkat nízkým nabídkám ne,“ hodil po střetu s Kosovany na Twitter, svou oblíbenou sociální síť, šéf Slavie Jaroslav Tvrdík.

Napsal to v jasné reakci na Králův výkon. Vlasatý záložník, vlastně dvojník slavného brazilského stopera Davida Luize, byl vynikající. Bez přehánění muž zápasu. „Jsem strašně rád, že jsem dal gól a pomohl k postupu,“ vyznal se Král. No, dost dlouho si myslel, že skóroval dvakrát.



A stejně na tom byli jeho spoluhráči.

Mladík Alex deset minut před koncem hlavičkoval, míč prošel do sítě. „Střelec“ se vydal oslavovat k rohovému praporku. Jenže obránce Čelůstka balon tečoval, autorem byl on. „Jak jsem slavil, tak mi Ondra Čelůstka povídá, že mou hlavičku tečoval. Tak jsem mu řekl: hlavně to nikde neříkej!“



To opravdu nešlo, navíc když se mužstvo při oslavě rozdělilo. Většina z Čechů vyrazila za Králem, jen útočník Zdeněk Ondrášek za Čelůstkou. Ve skrumáži si všiml jeho zásahu. „Kdyby neběžel Kobra se mnou, slavím sám,“ chechtal se Čelůstka.

Branka mu nakonec spravedlivě připadla, přesto to náladu Královi nepokazilo. Vždyť jeho trefa byla začátkem velkého obratu. „Nejdůležitější byla reakce na inkasovaný gól. Nezačali jsme bláznit, nakopávat. Pořád jsme hráli to své. Díky tomu jsme postupně vstřelili obě branky,“ popisoval druhý poločas.



A hned odmítl, že by to byl on, kdo poslal reprezentaci na velký turnaj: „Já? Ne, ne, ne! Mám sice gól a asistenci, ale posunuli jsme ji tam všichni.“

Příjemná skromnost, jinak se však může dmout pýchou, kam se až vyšvihl. „Je to neuvěřitelné. Ještě před rokem a půl hrál za Teplice stopera. Teď je v základu reprezentace,“ ocenil svého bývalého svěřence kouč Slavie Jindřich Trpišovský.

„Poslední měsíce si užívám,“ přiznal Král. „Je vidět, že kroky, které děláme s rodiči a s agentem, jsou správné. Je potřeba zůstat na zemi a pokračovat postupnými kroky v tom, co mě dostalo až sem. Věřím, že to bude mít pořád vzestupnou tendenci.“

Že by ho dovedly do anglické ligy? Nedávno po něm bažil liverpoolský Everton. Na to je však čas, Král může přestoupit až příští léto. Proto teď vrhne síly do bojů se Spartakem Moskva a na evropském šampionátu.