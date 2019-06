Bez komentáře. Je to značně citlivé téma. Tak zněla vůbec nejčastější reakce pražských fotbalových klubů na dotaz, zda mají důvěru v rozhodčí. Jako by v metropoli panoval až panický strach… Stačilo přitom odpovědět: ANO, máme. Ale ani k tomu se funkcionáři (až na šest výjimek) neměli.

Mlčela velká dvojka: Slavia a Sparta. A stejně tak si ústa zamkly skoro všechny celky z Pražského přeboru, pro které je fotbal jen zábavou a nikoli povoláním. Důvod? Z některých reakcí stojí za zmínku tato: „Máme strach. Jsme blízko bossům ze Strahova.“

Teď už možná chápete. Kluby by asi sudí zrovna nechválily, jenže na otevřenou kritiku si netroufají.

Důvěra pouze v některé sudí

„Víte, nemohu říct, že by nás v letošní sezoně někdo výrazně poškodil,“ uvedl Rudolf Blažek, předseda Motorletu, který má své áčko v divizi (letos skončili hráči z Radlic čtvrtí). Zde tedy důvěra panuje, byť pouze v některé sudí.

Jakmile totiž přijde řeč na arbitry z nejvyšších soutěží, nebere si (právník a politik) Blažek servítky: „Třeba ona baráž. Dopadla vážně špatně. Chápu to rozhořčení Jihlavy.“ Jeho doporučení zní jasně: Oddělte zrno od plev. Jakmile sudí opakuje chyby, ať už nepíská. „Buď to neumí, nebo má jiný zájem,“ zmínil šéf Motorletu.

Pak se (ne)divte, že zápisy o utkáních se hemží sprostými výrazy, které míří na adresu arbitrů. A už vůbec se nedivte, že fotbalové asociaci chybí muži (ženy) s píšťalkou.

Ale zpět k situaci v Praze. Spokojenost s rozhodčími - byť v průzkumu nepřiznaná - rozhodně panuje na Vyšehradě. Tenhle klub si zajistil postup do druhé nejvyšší soutěže. Překvapení? Obrovské. Loni byli Šemíci v ČFL až na čtrnácté příčce, předloni pak skončili třináctí.

Letos bylo vše jinak, při spanilé jízdě neodehrál Vyšehrad snad jediné utkání, v němž by naháněl sudí (to spíš jeho soupeři, jako při skandálním gólu z ofsajdu proti Litoměřicím). Klub hrající na Strahově posílil -to bez debat (kádr totálně obměnil), leč kromě toho došlo k dalšímu zásahu do fungování týmu: Šemíci angažovali mocného šíbra Romana Rogoze…

Slavia ani Sparta sis těžovat nebudou

Nejvíce na očích je liga. Každý víkend v televizi, čtyři zástupci z metropole. Tady byly, jsou a budou vidět omyly rozhodčích nejvíce. Resumé? Málokdy sudí uškodili Slavii a Spartě. V Edenu a na Letné si logicky nemají proč a nač stěžovat (byť na videopřehmat v derby určitě slávisté nezapomenou).

Podívejme se i na statistiky, jimiž se ohánějí experti. Letos bylo nařízeno 101 penalt! Nepřekvapí, že nejvíc jich kopala Slavia (15), hned v závěsu byste našli Spartu (14). Sešívaní pak neviděli jedinou červenou kartu, to hráči v rudých dresech byli vyloučeni čtyřikrát, avšak tady byli sudí ještě mírní.

Mimochodem nejvíc hlasitá byla se svými stížnostmi Dukla. Několikrát se po zápase zlobila: „Byli jsme poškozeni.“ Oprávněný stesk. A marný. Klub z Julisky potkal zlý osud: spadl do druhé ligy.