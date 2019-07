Velkou posilu přivítal v minulém ročníku sedmý tým tabulky. Zkušený univerzál (může hrát obránce či záložníka) Daniel Pudil by měl v městě automobilů působit dva roky. „Je to jenom moje rozhodnutí. Těším se, hlasy kolem mě nezajímají,“ hlásí sebevědomě.

A co na návrat říkají nejbližší? „Děti zůstávají v Anglii, takže to bude složité s pendlováním. Ostatní část rodiny je ale ráda. Budou mě mít možnost vidět častěji,“ popisuje hráč, který prošel Belgií, Španělskem, Itálií a naposledy Anglií.

Jeho přestup z Ostrovů do středních Čech se rodil poměrně snadno. „Před sedmi týdny jsem od agenta Ondry Chovance dostal zprávu, že bych se mohl sejít s Mladou Boleslaví,“ vrací se Pudil k průběhu námluv.

Přestup se zrodil u snídaně

„S panem Jinochem jsme si dali snídani a od té chvíle jsme byli víceméně dohodnutí,“ doplňuje. Do Česka se vrací jako volný hráč poté, co mu v červnu vypršela smlouva v druholigovém Sheffieldu Wednesday.

Návrat do republiky si zatím užívá. „Člověk se po dlouhé době vrátí do české kabiny, a zapadne do ní, jako by tam strávil celý život. Hned po prvním tréninku jsem byl ve svém živlu. Strašně jsem se těšil na vtípky,“ říká o atmosféře v boleslavském mužstvu.

Kromě Marka Matějovského a Tomáše Přikryla sice mnoho spoluhráčů neznal, zato už se dříve potkal s trenérem Jozefem Weberem. „Myslím, že jsme proti sobě kopali, když hrál za Jablonec a já ještě za Liberec. On snad dokonce nastupoval na pravé straně zálohy, já na levé, takže jsme na sebe naráželi,“ usmívá se při vzpomínce.

Jinak má pro svého nynějšího kouče slova chvály. „Každý trenér má vizi, své tréninky a vede tým trošku jinak. S prvním tréninkem, který jsem tady měl, jsem ale naprosto spokojený,“ hodnotí nová akvizice.

Středočechy čeká kromě domácích soutěží i boj v předkolech Evropské ligy. To byl jeden z rozhodujících faktorů při jednání. „Hrajeme kvalifikaci, i proto jsem si vybral Boleslav, A jsem rád, že ona si vybrala mě,“ líčí Pudil, který ještě mohl zůstat v Anglii. „Hrát třetí nebo čtvrtou ligu se mi ale nechtělo. Mám stále vyšší ambice.“

Do nového působiště by Daniel Pudil kromě zkušeností mohl přinést i vítězný duch s Libercem a Slavií vyhrál českou ligu, tituly má z Belgie, s Watfordem a Sheffieldem bojoval o účast mezi anglickou elitou. „Víceméně v každém klubu jsem byl jeho pevnou součástí a pravidelně nastupoval,“ ohlíží se Pudil za svou bohatou minulostí.

Mimo to je také čtyřiatřicetinásobným reprezentantem. Co myslíte, má šanci vrátit se do národního týmu a přidat další starty?

Reprezentace? Klidně jako desátý stoper

„Nikdy jsem reprezentační kariéru neukončil. Hraju, jak nejlíp můžu, a pokud pozvánka přijde, vždycky přijedu. A to v jakékoli pozici,“ říká pokorně. „Pokud trenéři budou chtít, abych byl desátý stoper, i tak kluky podpořím,“ slibuje Pudil.

Své nové angažmá odstartoval výhrou na turnaji v Benátkách nad Jizerou. Jako kapitán dovedl tým k penaltové výhře nad Příbramí, už bez něj vyhráli Středočeši nad Teplicemi. Bude spojení Daniela Pudila s Mladou Boleslaví i nadále úspěšné?

MICHAL KONVALINA