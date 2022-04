Do premiéry zbývá jen několik dní, ale už teď můžete nakouknout do děje snímku, jenž dostal název Vyšehrad: Fylm.

Upozornění na úvod: fylm psaný s ypsilon je záměr tvůrců. Vystihují tak intelekt ústřední postavy, kterou je znovu Julius Lavický. Talentovaný hráč, který má rád fotbal, ale ještě víc ženy a párty.

V synopsi příběhu se píše: "Lavi je, jak by řekl jeho agent Jarda (Jakub Prachař), pořád stejný dement, ale začalo se mu konečně dařit. A to jak ve fotbalovém, tak v osobním životě … Už zase se řítí jak lavina – z jednoho průšvihu do druhého."

Sitcom Vyšehrad s "Lavim" jako fenomén. Limberský se nesměje, co vy?

Pokud uvažujete nad tím, co všechno šlo ještě vymyslet, budete překvapeni.

Dítě, svatba, mafiáni… A k tomu opět řada známých sportovců před kamerou.

Ukázka z filmu: Lavi do Sparty?

Zdroj: se svolením Gangbang production

"Vyšehrad není pro děti. Je to pohádka pro dospělé," podotkl Štáfek, který si kromě hlavní role střihl práci režiséra a producenta. Jeho slova doplnil scénárista Tomáš Vávra, který potvrdil, že Vyšehrad je za hranou obvyklé zábavy: "Věděli jsme, že nám to způsobí dost problémů, co se týče distribuce a dalších kanálů, kde to může být vysílané, ale řekli jsme si, že do toho půjdeme naplno, a že to uděláme tak, jak se to líbí nám, jak to máme rádi a jak nás to baví."

Kromě dvojice Štáfek + Prachař a dalších "starých známých" se dostalo na nové postavy a herce - Veroniku Khek Kubařovou, Ivanu Chýlkovou, Davida Novotného, Jaroslava Plesla či Miroslava Hanuše.

Vyšehrad má slavnostní premiéru v pondělí 11. dubna, do kin půjde ve čtvrtek 14. dubna.

Oficiální trailer snímku Vyšehrad: Fylm:

Zdroj: Youtube