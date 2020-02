/INFOGRAFIKA/ Téměř 400 milionů korun. Co byste si za to mohli pořídit? Třeba osm nejluxusnějších bytů v nejprestižnější části centra Prahy. Téměř 600 zbrusu nových vozidel Škoda Kodiaq. Nebo přes 61 tisíc prémiových permanentek do Edenu.

Předseda představenstva fotbalové Slavie Jaroslav Tvrdík (vlevo), záložník Tomáš Souček (uprostřed) a sportovní ředitel klubu Jan Nezmar

Nabídku se zmiňovanou částkou poslal do Edenu klub AS Monaco. Co za to? Nejzářivější hvězdu fotbalové FORTUNA:LIGY, Tomáše Součka. Ten má ve smlouvě výstupní klauzuli na 15 milionů eur a právě jeden z nejslavnějších francouzských klubů ji hodlá zaplatit. O Součka se zajímala polovina Evropy, ale nejzářivější klenot kádru Jindřicha Trpišovského v klidu naskočil do zimní přípravy.