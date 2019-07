„Je mi velkou ctí, že jsem dostal možnost se vrátit do Chelsea a pomáhat klubu k co nejlepším výkonům na té nejvyšší úrovni. Chci přispět k pokračování úspěchů, kterých klub v posledních patnácti letech dosáhl. Těším se na nové výzvy a doufám, že plně využiju svoje fotbalové znalosti a zkušenosti a dopomůžu týmu k dalším úspěchům,“ řekl Čech. „Po skončení kariéry jsem říkal, že si vezmu čas, položím si všechny nabídky před sebe a vyberu si tu, která se mně bude zdát nejlepší. A Chelsea přišla s nabídkou, která nešla odmítnout.“

Působištěm české fotbalové hvězdy bude tréninkové centrum v Cobhamu. A znovu se podívá i na stadiony, bude totiž spolupracovat i s trenérským a realizačním týmem A-mužstva Chelsea, s nímž se bude účastnit všech zápasů. „Hlavní náplní jeho práce budou rady a konzultace s důrazem na strategii a výkon,“ uvedla v tiskové zprávě společnost Sport Invest.

Oddaný profesionál

„Trenérská práce je pro mě zajímavá a do budoucna bych si chtěl dodělat profesionální licenci. Nabídka od Chelsea ale byla taková, že jsem se rozhodl ji vzít a trénování odsunout v tuto chvíli na později,“ uvedl Čech.

„Návrat Petra do Chelsea, navíc do nejužšího vedení klubu, jen potvrzuje pozici, kterou si v Anglii vybudoval: naprostý profesionál na hřišti i mimo něj, který o všech svých krocích, ale i o fotbale jako takovém, neustále přemýšlí,“ komentoval nový krok Čechův agent Viktor Kolář. „V nové pozici bude Petr vytvářet a řídit sportovní strategii Chelsea, jeho záběr bude obrovský, s čímž přijde i velká odpovědnost. Petr se však na novou výzvu těší a já nepochybuji, že ji úspěšně zvládne.“

A spokojeni jsou i v Londýně. „Máme velkou radost, že Petra můžeme opět přivítat v Chelsea, která mu tak dlouho byla domovem,“ řekla ředitelka klubu Marina Granovská. „Během let, které v klubu strávil jako aktivní hráč, se osvědčil jako jeden z nejoddanějších, nejúspěšnějších a nejohleduplnějších profesionálů, jaké jsme tu kdy měli. Jsme proto nadšení, že můžeme do dalších let počítat s jeho znalostmi a fotbalovou expertízou. Vždycky jsme měli jasno v tom, že až Petr ukončí kariéru, zase se s ním v Chelsea shledáme, a nemohli jsme si přát lepší načasování.“

Ikona londýnského klubu

Čech během své kariéry na Stamford Bridge vyhrál všechny velké klubové trofeje a pocty. Překonal rekord Petera Bonettiho v počtu čistých kont v brance Chelsea a stal se jednou z ikon klubu. Nejzářnějším okamžikem českého brankáře v dresu Chelsea je bezpochyby finále Ligy mistrů v Mnichově, kde v prodloužení chytil penaltu Arjena Robbena, další dvě potom zneškodnil v penaltovém rozstřelu. I díky jeho zásahům mohl nakonec zápas rozhodnout poslední penaltou Didier Drogba.

Za Chelsea odehrál celkem 494 zápasů a získal 13 velkých trofejí. Poté přestoupil do Arsenalu, v jehož dresu minulý měsíc odehrál poslední utkání své impozantní kariéry: finále Evropské Ligy, v němž předvedl skvělý výkon, i když jeho klub nakonec nevyhrál.