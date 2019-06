Trenérská škatulata nastávají po uplynulé sezóně i u evropských fotbalových velkoklubů. Londýnskou Chelsea už nebude koučovat Maurizio Sarri, jeho novým působištěm bude turínský Juventus.

Maurizio Sarri. | Foto: chelseafc.com

Ačkoliv měl smlouvu na tři roky, na Stamford Bridge skončil Sarri už po první sezóně. A to i přes to, že pod jeho vedením ovládla Chelsea Evropskou ligu, postoupila do finále Ligového poháru a v Premier League skončila na třetí příčce.