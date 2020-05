Střih, jsme v roce 2012. Z šikovného klučiny mezitím vyrostl hvězdný fotbalista, který překonává rekordy jak na běžícím pásu. One man show dělal skoro z každého utkání. Střílel jednu branku za druhou.

„Je jedinečný,“ opakoval dokola Pep Guardiola, tehdy trenér Barcelony.

Tohle řekl i 7. března 2012.

Důvod? Messi si zařádil v osmifinále Ligy mistrů.

První gól.

Druhý gól.

Třetí gól.

Čtvrtý gól.

Pátý gól.

„Bůh zničil Leverkusen,“ psali tehdy v Německu.

Barcelona smetla svého soupeře 7:1 a Messi k tomu skutečně přispěl hned pěti trefami. Statistici nemuseli dlouho hledat v kronikách Ligy mistrů. To byl (a pořád je) rekord. „Víte, co je nejkrásnější? Moje góly slouží k tomu, že jdeme dál,“ řekl Messi, jako obvykle skromnost sama.

Tým z jiné galaxie

Bernd Leno, tehdy pár dní po dvacátých narozeninách, mezi tyčemi Leverkusenu trpěl. Míčový kouzelník jej dvakrát přehodil, pak následovaly dvě trefy z hranice vápna a jedna dorážka. V dalších dnech se samozřejmě mluvilo jen a pouze o Messim. „Bez něj je Barcelona nejlepší na světě. S ním je jako tým z jiné galaxie,“ konstatoval trenér Robin Dutt, když omlouval svůj Leverkusen.

Podobná slova sršela ze všech stran. Namátkou vezměme třeba pochvalu od Michaela Owena. „Nejsem tak starý, ale stejně si myslím, že nikdo prostě nikdy nemohl hrát fotbal lépe než on,“ podotkl bývalý anglický reprezentant.

Pamětníci asi namítnou: Co Pelé? Jenže Messi září na Nou Campu od roku 2005, kdy tam dal svůj první gól. Jak mu přibývaly vrásky (dnes je mu 32), přibývaly i trefy za Barcelonu (dnes jich má, držte se, 627). A právě kalendářní rok 2012 byl Messiho nejlepší. Dal 91 gólů. Převzal čtvrtý Zlatý míč (posléze v letech 2015 a 2019 získal další dva). „Neuvěřitelné,“ hlesl.

Akorát v Lize mistrů to tehdy nevyšlo, proti byl hlavně Petr Čech, který mu v semifinále lapil penaltu. Místo Barcelony se nakonec radovala Chelsea. „Proto na tenhle rok moc rád nevzpomínám,“ dodal.

Nižší plat i dary



Doba koronavirová se vážně dotýká i Lionela Messiho. Co všechno je v životě hvězdy Barcelony jinak?



Zaprvé: fotbalová stránka věci. Messi pouze trénuje, po dvouměsíční izolaci se vrátil k tréninku s týmem. Někteří spoluhráči sice vzkazovali, že hrát je riziko, ale on nikoliv. „Ta přestávka by nám mohla pomoci,“ uvedl. Argentinský fotbalista kvituje odpočinek, navíc se mu má vrátit parťák Luis Suárez.



Zadruhé: finanční stránka věci. Messi je oficiálně nejlépe placeným hráčem světa, jenže i on před pár týdny kývl na snížení platu. V nelehké době obětoval 70 % ze své mzdy na Nou Campu.



Zatřetí: charitativní stránka věci. Messi nejprve daroval milion eur nemocnici „doma“, tedy v Barceloně. Pak věnoval půl milionu eur klinikám ve vlasti, tedy v Argentině.