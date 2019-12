Šance za šancí, atraktivní herní projev, žádný respekt. Závěrečný zápas Slavie ve skupině Ligy mistrů výrazně připomínal všechny předešlé. Pražský celek držel krok proti favoritovi, ale k úspěchu zase chyběly branky. „Šest utkání bylo jako přes kopírák,“ litoval záložník Tomáš Souček.

Utkání mezi Borussií Dortmund a Slavií | Foto: Profimedia.cz

Právě přesnější koncovka může mrzet sešívané ze všeho nejvíc. Duel proti Borussii to opět ukázal. Družina Jindřicha Trpišovského rozhodně nepřijela do Německa na výlet. Nemožnost postupu do pohárového jara neznamenala, že by slávisté šli zápas nějak odkopat.