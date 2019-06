Před pár dny mu jistě udělala radost zpráva, že se poprvé stal nejlépe placeným sportovcem světa. Roční příjem ve výši necelých tří miliard korun by asi vyloudil úsměv na tváři každému. A i jinak je toho spousta, na co může být Lionel Messi hrdý: pětkrát získal Zlatý míč, čtyřikrát vyhrál Ligu mistrů, desetkrát španělskou ligu a je pyšným otcem tří synů.

Je tu ale jedna věc, která tohoto nevysokého Argentince, všeobecně považovaného za jednoho z nejlepších fotbalistů všech dob, dlouhodobě trápí. Nikdy nevyhrál žádný velký turnaj v modrobílém dresu své vlasti (má zlato z olympiády v Pekingu a z MS hráčů do dvaceti let, to ale v kopané nejsou ty nejprestižnější akce). Fotbalem posedlá Argentina chce od Messiho víc.