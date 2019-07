Stoch byl v uplynulé ligové sezoně druhým nejlepším slávistickým střelcem, jaro mu ale tolik nevyšlo a dal během něj jen dvě soutěžní branky. "Miňo s námi normálně trénuje. Nabídku obdržel, klub nás kontaktoval. Vedení ji zvažuje. Teď to bude spíš o tom, jestli my budeme ochotní ho uvolnit. A hlavně bude záležet na postoji samotného hráče, co bude chtít," řekl Trpišovský novinářům po prohře 0:2 s Českými Budějovicemi v prvním utkání letní přípravy v Čelákovicích.



Připustil, že Slavia byla v kontaktu se Stanciuem, který v zimě předčasně opustil Spartu a zamířil do Saúdské Arábie. "Něco proběhlo, řeší to (sportovní ředitel) Honza Nezmar a vedení klubu. K nějakému kontaktu došlo, ale bylo to hodně složité. Myslím, že v tuhle chvíli to ani není aktuální," podotkl Trpišovský.

Zájem i o další slávisty



Angažování šestadvacetiletého rumunského reprezentanta, který do Sparty přestoupil jako nejdražší hráč české ligy, by se kouč Slavie nebránil. Záložníkova letenská minulost by mu nevadila. "Co bylo, to bylo. To řešit nemohu. Ten hráč se nějak ocitl v Arábii, to je jeho věc, jeho příběh. Naopak to, že odtamtud chce odejít a hrát evropský fotbal, ukazuje, že to má v hlavě srovnané," řekl Trpišovský.



"Teď to není aktuální, ale objevila se nějaká možnost. Já čelil akorát dotazu, jestli si ho umím představit v mužstvu. Já řekl, že jo. Je v nejlepším věku, je to nadstandardní hráč, možná nejkvalitnější zahraniční hráč, který se objevil v naší lize. Je to typologicky hráč, kterého možná úplně nemáme, pokud se chceme rovnat týmům jako Ajax Amsterodam či Celtic Glasgow, které nás čekají v kvalifikaci Ligy mistrů," dodal kouč mistra.



Vedle Stocha by Slavii mohli opustit i Simon Deli či Michael Ngadeu, o kterého je zájem v Belgii. "Taky se o nich mluví, myslím, že nás to bude provázet celé léto. Díky úspěšné minulé sezoně tomu budeme čelit dlouho. Michael je na mistrovství Afriky, může jít s Kamerunem daleko. Jeho situaci sonduje spousta klubů, nejen Genk. Všichni víme, že Michael a Simon mají výstupní klauzule, je to spíš o nás bez nás. Bude spíš záležet na hráčích, jak se rozhodnou," podotkl Trpišovský.



Do úvodního prohraného přípravného zápasu s Českými Budějovicemi ještě nenasadil reprezentanty v čele s nejlepším hráčem nejvyšší soutěže Tomášem Součkem. "My to hráli místo tréninku, protože v pátek odjíždíme na kemp a času je hrozně málo. Chtěli jsme, aby se kluci dostali na dobré hřiště s dobrým soupeřem. Ukázalo to to, co víme, že jsme hodně unaveni. Také nám to ukázalo, že jsme udělali chyby v rozehrávce, z kterých jsme dostali góly," dodal Trpišovský.