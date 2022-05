Reportáž z místa, kde zahynul Šural: Děti řádí u sochy, viník sedí za mřížemi

Už jsou to tři roky, co fotbalista Josef Šural tragicky zahynul. Český reprezentant ovšem nadále zůstává v srdci mnoha fanoušků. Nejen tady, ale také v Alanyi. Poznejte místo na Turecké riviéře, kde dodnes žije vzpomínka na tohoto sympaťáka a přečtěte si i to, jaké problémy měl nadační fond pro jeho dcery.

Reportáž z turecké Alanye. Tady hrál fotbalista Josef Šural, tady při nehodě minibusu zemřel. Dnes je tu po něm pojmenované obří dětské hřiště a má tu sochu. | Foto: Deník/Martin Jůzek