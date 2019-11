Fotbalisté Leicesteru City mají po dvanáctém kole ještě o bod více než v roce 2015 (teď 26, tehdy 25). A co víc: patří jim druhá příčka!

"Je hezké, kde se v této době v tabulce nacházíme. Hráči vědí, že jsou schopní vyhrát proti jakémukoliv soupeři," komentuje výkony svého celku trenér Brendan Rodgers.

Leicester se pyšní například druhým nejlepším útokem v lize a vůbec nejlepší obranou. Navíc na svém hřišti ještě nenašel přemožitele.

Přitom u "Lišek" po senzačním prvenství v Premier League došlo k obměně kádru - zmizelo několik opor v čele s Kantém, Drinkwaterem a Mahrizem. Klub začal postupně sázet na mladé hráče, mezi nimiž aktuálně vyčnívá hlavně James Maddison, který ve své druhé sezoně u týmu vstřelil už šest branek. "Nesmíme si o sobě moc myslet. Uvidíme, jak to půjde. My se však budeme snažit ze všech sil, abychom uhrávali dobré výsledky i nadále," říká skromně dvaadvacetiletý záložník, jenž si výkony řekl o pozvánku do anglické reprezentace.

Mládí svými zkušenostmi doplňuje například brankář Schmeichel, stoper Evans a především Jamie Vardy, který je momentálně s jedenácti góly nejlepším střelcem v lize.

"Jamie patří mezi vůbec nejlepší kanonýry v Evropě a mužstvu pomáhá také svým obrovským zápalem," chválí svého klíčového svěřence Rodgers. "Vardy je na někoho, kdo střílí tolik branek, neuvěřitelně nesobecký," doplňuje Maddison.

Leicester na úvod soutěže pouze dvakrát remizoval, ale pak z posledních deseti ligových utkání osm vyhrál a nestačil pouze na Manchester United a Liverpool. Skvělou formu potvrdily také další tři vítězství v Anglickém poháru a postup do čtvrtfinále. Za zmínku stojí i rekordní výprask 9:0 na hřišti Southamptonu.

Pouze situace na čele tabulky dosud, alespoň z pohledu "Lišek", nepřipomíná snovou sezonu 2015/2016. V té době se všichni aspiranti na titul trápili. V tomto roce je však favorit jasný - Liverpool. Svěřenci Jürgena Kloppa zatím neprohráli ani jeden zápas a s osmibodovým náskokem jsou jasně na prvním místě.

Nicméně Premier League je stále ve své třetině a v boji o titul se ještě může stát cokoliv.

PATRIK JANKOVIČ