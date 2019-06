Variant je totiž pořád víc.

„Všechno je otevřené. Je možné, že budeme pokračovat i se současným realizačním týmem, nebo taky může na pozici hlavního trenéra přijít někdo nový. Jednání vedeme, takže do konce tohoto nebo příštího týdne by mělo být rozhodnuto,“ říká sportovní ředitel a viceprezident Fastavu Zlín Zdeněk Grygera.

Dokdy chcete mít jasno?

Letní příprava by měla začít desátého června nebo o jeden či dva dny později. Pak už se všechno rozjede naplno, takže do té doby chceme mít jasno.

Příprava už je nalajnovaná, nebo ji budete případně konzultovat s novým trenérem?

Mohou být ještě nějaké úpravy, ale přípravu jsem dával dohromady já se stávajícím realizačním týmem. Ať už by přišel kdokoliv, moc toho měnit nechceme.

Pojede tým znovu na herní soustředění?

Ano. Na konci června budeme na herním soustředění v Rakousku, kde odehrajeme tři přípravné zápasy. Jedeme sice trošku dál, tentokrát to však máme ještě lépe připravené. Chceme být hlavně v klidném prostředí, na osvědčeném místě. Budeme kousek od Lince. Příprava je důležitá, takže jsme pečlivě vybírali hotel, tréninkové hřiště i soupeře. Příprava je krátká, soutěž začíná už třináctého července. Moc prostoru na úpravy není. Kluci ale mají individuální tréninkový plán a na první trénink přijdou připravení.

S kým se v létě utkáte?

Rýsuje se, že bychom se na soustředění v Rakousku mohli utkat s Lokomotivem Moskva, proti kterému jsme shodou okolností hráli už v Turecku. Domluvený je zápas s AC Wolfsberger, který skončil v rakouské lize třetí a bude hrát evropské poháry. Doma se utkáme s Trnavou, v domácí generálce vyzveme Senici.

O Poznara máme zájem

Kádr zůstává stejný?

Jediný, komu skončila smlouva, byl Zoran Gajić. Ten svůj odchod avizoval již dopředu. To je zatím jediná ztráta. Domluvení jsme se stoperem Zbrojovky Lukášem Vraštilem. Jelikož ale Brno má před sebou těžkou baráž s Příbramí, nechceme to ještě oficiálně komentovat. Jinak jsou všichni hráči pod smlouvami. Dvěma nebo třem klukům ale v zimě končí, takže s nimi budeme nyní jednat.

A co Tomáš Poznar?

Byl tady na hostování z Plzně, kde mu ale skončila smlouva. My chceme, aby se Tomáš stal naším hráčem. Zájem o něj máme, ale řešit se to bude v několika dnech či týdnech.

Sháníte i další posily?

Samozřejmě každý chce posilovat, ale některé týmy ještě hrají, spousta fotbalistů odjela na dovolenou. Bude se to vyvíjet až po startu přípravy. My zatím spíš sondujeme terén.

Budete chtít osmé místo ještě vylepšit?

Každý tým chce být nahoře. Osmé místo není špatné, ale všichni víme, že příčky nad tím už znamenají boj o poháry. A právě ty jsou pro klub, všechny hráče i fanoušky největší motivací.

S minulou sezonou jste spokojení?

Musíme sezonu hodnotit jako celek. Když to vezmu od začátku. Podzim pod trenérem Bílkem byl velice dobrý, pro diváky atraktivní. Vzpomínám hlavně na první zápas s Mladou Boleslaví, který jsme v domácím prostředí otáčeli z 0:2 na 3:2. Slušné ale byly i další utkání. Závěr podzimu nám už ale trošku došel dech. Před Vánocemi jsme prohráli větším rozdílem poslední tři zápasy, ale i tak byla první polovina sezony nadprůměrná.

Jaro už ale zdaleka nebylo tak dobré, že?

V zimě byl Michal Bílek osloven národním týmem Kazachstánu a požádal nás o uvolnění. My jsme mu vyšli vstříc a jako náhradu přivedli Romana Pivarníka, který s týmem hned odcestoval na soustředění do Turecka. Nevýhoda byla, že za dva týdny začínala soutěž. Měl to těžké. Uškodilo nám, že jsme nezvládli první zápas se Slováckem. Od prohraného derby se odvíjel zbytek jara. Dostali jsme se do složité situace. Tým s trenérem se poznávali v rozjeté soutěži. Všechno vyústilo odvoláním Pivarníka ke konci sezony. My jsme to tak cítili, proto jsme se takto rozhodli. Ve spolupráci s Honzou Kameníkem a asistenty byl závěr velice dobrý, až na odvetu v Mladé Boleslavi. Ty předchozí tři zápasy byly velice dobré. Honzovi i klukům patří velký dík, že do toho s námi šli. I když nás závěr mrzí, asi to tak mělo být.

Jak se vám zamlouval nový formát?

Na to jsou různé názory, ani já na to nemám úplně jasný pohled. Shodou okolností naše prostřední skupiny byla celkem zajímavá. Hrálo se play-off, potkali jsme se se zajímavými soupeři. V jiných skupinách bylo brzy rozhodnuto. Dramatičnost v závěru už chyběla. I když některé týmy musely hrát až do konce. Bohužel ani návštěvy nebyly podle představ. Lidé na nadstavbu až tolik nechodili. Možná to bylo také tím, že se v tom novém systému hledali. I mě se často ptali, jak to bude a s kým budeme hrát. Jestli když vyřadíme Olomouc, mám poháry jisté, a co se stane, když uspějeme i s Mladou Boleslaví. Otázek bylo hodně. Musí to vyhodnotit lidé, kteří nový formát zvolili.