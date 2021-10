Zřejmě jste zaznamenali, že se v lize poroučel další kouč – Radim Kučera už nevede Teplice. Nevydržel ani rok!

Naprosté většině trenérů se v Česku nespí dobře. Těžko říct, o čem se jim zdá (možná o strašidlech, jako to zaznělo v seriálu Ted Lasso z fotbalového prostředí).

Co se týče ligy, hodně se přetřásá pozice Karla Jarolíma v tradičně ambiciózní Mladé Boleslavi (zatím jen osm bodů z devíti zápasů), ještě víc nahnuté to má Jozef Weber v Karviné (letos pořád bez vítězství).

Připadá vám to ujeté, když je sezona na začátku? Možná. Jenže výměna stratéga, šéfa kabiny je pořád to nejsnazší, co lze udělat.

Majitelé klubů moc dobře tuší, že složit úplně nové mužstvo je nemožná věc, která zavání šílenstvím. Zvlášť poté, co si na to pár lidí trouflo (naposledy před třemi lety Sparta, jejíž boss Daniel Křetínský přivedl italského kouče i spoustu nakonec nepotřebných hráčů).

A tak se vlastníci (ředitelé apod.) dál chovají podle jednoho vzorce.

Mimochodem, on i ten trenér na tom není tak špatně. Za předčasný konec si obvykle přijde na slušné odstupné. A brzy se zase nějaký ten majitel ozve.