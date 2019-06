Vzpomínky na památný zápas ožívají. Od legendárního obratu je to už 15 let

/VIDEO/ Zdá se to možná neuvěřitelné, ale dnes je to přesně patnáct let od jednoho z nejpamátnějších duelů české fotbalové reprezentace. Vzpomínáte? Na Euru 2004 se tenkrát Češi utkali s Nizozemci, prohrávali už 0:2 a vše vypadalo beznadějně…

červen 2004. Vladimír Šmicer dává třetí gól do holandské sítě. Češi pod Brücknerovým vedením otočili z 0:2 na 3:2 | Foto: ČTK/ANP

Jenže pak se začaly dít věci. Čechy totiž nepoložil ani rychlý gól Boumy už ze čtvrté minuty, ani zvýšení Van Nistelrooije z minuty dvacáté. Kouč Brückner ukázal, že se nebojí a odhodlal se ke hře na tři obránce, vlastně v tu chvíli nebylo už moc co ztratit. A český celek naopak získal. Už tři minuty po druhé nizozemské brance totiž snížil Jan Koller. Stav 1:2 z českého pohledu pak vydržel až do doby, kdy do konce utkání zbývalo necelých dvacet minut. Tentokrát se do střelecké listiny zapsal Milan Baroš. Hrdinou zápasu pak byl Vladimír Šmicer, který v 88. minutě rozhodl o výhře Čechů. Pro národní tým znamenala výhra postup ze skupiny. "Jsem šťastný. Otočit zápas s Holanďanama na mistrovství Evropy, to je nádhera," rozplýval se tenkrát před novináři Pavel Nedvěd. Naopak Nizozemci nenacházeli slova z opačného důvodu. "Nerozumím tomu. Dali jsme dva góly a asi jsme předpokládali, že to tak půjde dál," krčil rameny útočník Arjen Robben. Jedna z nejúspěšnějších reprezentačních akcí samostatné české reprezentace nakonec skončila pro svěřence Karla Brücknera až smolnou porážkou v prodloužení semifinálového utkání proti Řecku.

