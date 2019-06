V Příbrami se nastavily jen tři minuty. „Tady mají asi jiný čas. Nevím, dvakrát přerušená hra, ošetřování, střídání. Vidím to aspoň na pět šest minut navíc,“ vypočítal v přímém přenosu Kalous.

I místopředseda komise rozhodčích Martin Wilczek uznal, že se mělo nastavit víc. „Pouhé tři minuty navrch jen dokumentovaly fakt, že duel má skončit tak, aby Příbram nesestoupila,“ řekl televizní expert Luděk Zelenka.

ŽÁDNÝ PROSTOR NÁHODĚ

Hlavní rozhodčí zápasu Petr Ardeleanu v nastavení navíc otočil faul na záložníka Brna Antonína Růska ve prospěch Příbrami. „Nedal prostor náhodě, že se balon špatně odrazí a někdo ho trefí do sítě,“ poznamenal Zelenka.



K inkriminovanému momentu se vyjádřil i sudí Ardeleanu v rozhovoru pro deník Sport. „Byla to chyba. Já to viděl tak, že Růsek naběhl do Fantiše, fauloval ho a pak přes něj přepadl. Z následujících reakcí jsem pochopil, že to bylo špatně, ale už se to nedalo vrátit,“ vysvětlil.





Podle Zelenky jde o nacvičené fráze. „Co rozhodčí říká, mě ani nezajímá. Sdělí jen to, co se jim hodí. Brno ho mohlo dostat pod větší tlak. Pak by musel udělat prasárnu a jsem si jistý, že by ji udělal, aby duel dopadl tak, jak měl,“ uvedl bývalý hráč Zbrojovky.

Přitom nešlo pouze o tahle pochybení. Kromě menšího nastavení a otočeného faulu Ardeleanu upřel Zbrojovce v závěru roh a pomezní rozhodčí Michal Myška dvakrát špatně mávl ofsajd. „Smrdělo to, že když by Zbrojovka dala gól, na vyrovnání by zbývalo málo času,“ sdělil Zelenka.



Nicméně si stojí za tím, že o tendenčně vedené utkání nešlo. „Takový duel si představuji tak, že rozhodčí kupí chybu za chybou a tlačí jeden tým. Jenže v tomhle zápase se toho moc nedělo, takže neměl moc důvodů. Ale když možnost měl, tak ji využil. Z rozhodčího jsem měl pocit, že ví, jak má zápas skončit a Brno mu práci ulehčilo,“ líčil pětačtyřicetiletý Zelenka.

OČEKÁVANÝ VÝSLEDEK

Utkání nakonec dopadlo tak, jak „mělo“. Díky remíze 3:3 ze hřiště Brna si Příbram bezbrankovým výsledkem v odvetě zajistila místenku v nejvyšší soutěži i v další sezoně. „I kdyby Zbrojovka na domácím trávníku vyhrála 2:0, tak v Příbrami prohraje 0:3. To by se teprve děly věci,“ pravil Lenfeld.

Ten si pamatuje časy, když ještě pískal s Romanem Berbrem, který momentálně zastává funkci místopředsedy Fotbalové asociace České republiky. „Takže vím, co je zač. Následně jsem byl delegát a o všem jsem věděl. Od té doby se tam nic nezměnilo. Nejde, aby tahle komise rozhodčích přežila. To není normální. Je tam nastrčená figurka Jozef Chovanec, ale vše dělá Martin Wilczek,“ ozřejmil Lenfeld věci tak, jak se mají.



Proto se není čemu divit, že český fotbal postrádá důvěru veřejnosti. „Je dobře, že se Jihlava rozhodla dát podnět všem ligovým klubům, aby se vyjádřily k tomu, co se dělo v baráži. Protože to, čeho jsme byli svědky, bylo už přes čáru. Hodně se toho skryje, ale nyní to bylo fakt zoufalé a smutné,“ narážel Lenfeld i na scenérie ze druhé baráže mezi Jihlavou a Karvinou.



Vysočina stejně jako Brno ze druhé ligy nevybojovala postup i kvůli kontroverzním výrokům rozhodčích.