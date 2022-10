A zase ten Michal Novák! Tentokrát za čtyři plus jedna proti Všeradicům

Kanonýrem se asi narodil. Teď potvrzuje své střelecké umění v Trubíně, kde v zápase okresního přeboru nasázel při výhře 6:2 Všeradicům hned čtyři góly. To je Michal Novák! A to ještě stačil přidat další gól do všeradické sítě při středečním poháru, kdy Trubín zvítězil 3:2 a postoupil do semifinále.

Michal Novák ještě v dresu Cembritu proti svým nynějším spoluhráčům. | Foto: Foto: Pavel Jonáš