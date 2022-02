Beroun ve třetí přípravném utkání narazil v sobotu na Máchovně na velmi dobře organizovaný tým Aritmy Praha. Ten hraje také divizi, ale skupinu B, kde patří mezi týmy silného středu. Domácí šli brzy do vedení, když zkušený Marek Horel vystihl chybu při rozehrávce a ukázal, že střílení branek mu vždycky šlo.

Hrál se vyrovnaný zápas, nicméně hosté byli hodně rychlí a kombinačně vyspělí a před poločasem dokázali srovnat.

Po obrátce byl většinou míč na nohách hráčů z Prahy, kteří šli do vedení brankou z penalty a pak přidali pojišťovací třetí zásah, když po jejich střele míč zaplaval v poryvu silného větru, který celé utkání ovlivňoval.

Cábelíci zažívají přípravný dril v lázních

V neděli také absolvoval přípravu B tým Berouna složený převážně z dorostenců. Po trochu divoké (výsledkově) přestřelce porazili mladíci zkušený tým Sokola Braškov 6:4. Hosté z Kladenska hrají už roky I. B třídu a měli lepší vstup do utkání. Než se berounští mládežníci srovnali, bylo to do konce poločasu 1:4, jenže ve druhé části se začal projevovat věkový rozdíl a domácí i díky rychlým brejkům postupně vyrovnali a v závěru otočili utkání na konečných 6:4.

Předposlední přípravný zápas absolvuje A tým ČLU Beroun opět v sobotu na Máchovně od 11 hodin s pražským Újezdem a U19 si zahraje v neděli od 13 hodin s týmem z Nového Jáchymova. Klub opět zve fanoušky na oba zápasy a nabízí třeba možnost občerstvení ve zrekonstruovaném stánku.

Jindřich LANDA