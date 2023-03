Také proto jsme se v anketě Berounského deníku zeptali několika respondentů, jak to vidí oni?

Třeba rozhodčí Jan Šnajdr si myslí, že pro okresní soutěže se toho mnoho nezmění. „Do přeboru zřejmě spadne někdo z B tříd, ale okresní struktura soutěží by měla i nadále zůstat třístupňová, takže prakticky beze změny. V dalších letech však bude cesta postupujícího z okresu do kraje kvalitativně náročnější,“ myslí si Šnajdr a jeho rozhodcovský kolega Josef Pos připomíná, že problém může mít zejména Praha a střední Čechy, kde je fotbalistů pořád relativně dost. „Ostatní kraje a okresy na to jistě budou hledět jinak. Jde ale hlavně o zvýšení kvality fotbalu a v tom vidím ten problém. Jde taky hodně o ekonomiku mužstev. Můj názor je, že divize a ani I. B třídy by se neměly rušit. Jde přece jak o hráče, tak o diváky,“ má jasno Pos.

Obsáhle zhodnotil snahy svazu redaktor Berounského deníku Jan Bežó, jenž do fotbalu v různých funkcích dělá v okrese už řadu let. „Podle mne to není povedená akce. Beru zúžení ČFL opět na jednu skupinu, divize by měly podle mě být čtyři české, ale neměla by být vytvořena vyloženě pražská, kluby z hlavního města by měly hrát ve skupinách okolo,“ předestírá svůj návrh.

Naopak by Bežó rozšířil středočeský přebor, podle něj nejkvalitnější krajskou soutěž napříč republikou. „Ale každá skupina by měla po dvanácti účastnících a po odehrání odvet by se hrála finálová skupina a skupina o udržení už přes celý kraj s tím, že by se hrálo podle pořadí a počtu bodů určitý počet zápasů doma a venku,“ překvapuje zajímavým návrhem.

I. A třídu by Bežó ponechal jak je a I. B třídy by nerušil. „Časem se přijde na to, že duely jenom v rámci okresního přeboru zevšední. Navíc reorganizace bude mít dopad dolů, když na Berounsku je vytvořena vcelku kvalitní třetí třída a po ní skupiny nejnižší čtvrté. A název liga pro každou soutěž? To se mi nelíbí, jsme v Čechách, ne v Anglii,“ dodal Jan Bežó.

Svůj názor má také někdejší hráč Bohemians Martin Hála z Knížkovic u Zdic, kde provozuje fotbalovou školu pro děti. „Neznám všechny informace a proto se k tématu nebudu vyjadřovat. Jediné co bych za sebe vzkázal je, že Česko potřebuje větší podporu sportu a pohybu celkově. Generacemi napříč,“ připomněl výrazný deficit českého sportu.