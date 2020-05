1. Jak moc se těšíte na dohrání první a druhé ligy?

2. Kterému klubu fandíte a jak dlouho tato vášeň trvá?

3. Kde budete zápasy sledovat a pokusíte se na nějaký duel v případě zmírnění opatření dostat?

4. Na jaká utkání se nejvíce soustředíte?

5. Kdo bude mistrem a kdo vyhraje pohár?

6. Na jakého hráče se nejvíc zaměříte?

7. Které týmy sestoupí a kdo se vyšplhá nahoru z druhé ligy?

SK SLAVIA PRAHA

Fotbal hrál, v Libomyšli tvrdil muziku ve středu zálohy. Pavel Hejduk je kovaný slávista a dává to všem dost pocítit. Je přesvědčený, že bude slavit titul.



1. Na znovuzahájení ligy se moc těším.

2. Mým klubem je Slavie Praha. A to od narození a bude to tak až do smrti.

3. Prvoligová utkání budu sledovat na O2 TV, Slavii tam dají pokaždé. Pokud bude možnost, určitě bych na stadion šel fandit.

4. Hlavně na derby se Spartou.

5. Mistrem bude Slavie, jako vždy! Pohár vyhraje Plzeň. A proč? Protože mám rozum (smích).

6. Jasně na Honzu Bořila. Je to můj kamarád.

FC SLOVAN LIBEREC

Vlastní fitko v Praze, zahrál si žákovskou ligu v Hořovicích, bratr Matěj kope za Liberec a chystá se v létě do Plzně. Jakub Hybš má o fotbale velký přehled.

1. Abych řekl pravdu, jsem moc zvědavý, jak bude dohrávání probíhat. Je to zcela specifická situace jak pro diváky, tak pro samotné hráče a kluby. Já osobně se moc těším, protože s několika kluky osobně spolupracuji, takže jsem zvědavý, jak to zvládnou.

2. Celoživotně jsem fandil Spartě. Poslední tři roky však jezdím na stadion Liberce a fandím klukům z Podještědí. Spartu neustále sleduji a rád bych jí fandil, ale to, co se tam děje a jak se Sparta poslední léta profiluje, se mi nelíbí.

3. Když mi to pracovní vytížení dovolí, tak se snažím jezdit na domácí zápasy Liberce na stadion. Venkovní zápasy pak záleží, kde zrovna hraje. Pravdou je, že ostatní týmy nesleduji pravidelně a vybírám si jen atraktivní ligové duely.

4. Teď na Liberec a jeho působení v soutěži. Velmi zajímavá je i hra Slavie.

5. Vítězství v poháru bych přál Liberci a myslím si, že to není nereálný scénář. Olomouc má těžkou dohrávku ligy a je přijatelným soupeřem do semifinále. Ve finále by pak Liberec narazil buď na Plzeň, která však bude dělat vše pro vítězství v lize, tudíž otázkou je, zdali nedojdou síly, nebo na Spartu, která je výkonnostně momentálně slabší než Olomouc. Mistr ligy bude Slavia. Má poměrně slušný náskok a myslím si, že vzhledem k trenérskému týmu a kvalitě kádru se s nucenou pauzou vypořádá nejlépe.

6. Pochopitelně nejvíce sleduji bráchu Matěje hrajícího za Liberec.

7. Asi sestoupí Příbram s Opavou. Jedna věc je postavení v tabulce, druhá a mnohem podstatnější je kvalita kádru obou týmů. Bohužel ani jeden nemá kvalitu na nejvyšší soutěž. Viděl jsem oba týmy jen v pár zápasech, ale ve všech případech vždy tahaly bohužel za kratší konec. Popravdě druhou ligu nesleduji vůbec, takže se nechám překvapit, jestli zpět do ligy postoupí Brno, Jihlava, Hradec nebo to bude momentálně lídr tabulky Pardubice.

FC BANÍK OSTRAVA

Nejvzdálenějším týmem, kterému fandové přejí, je Baník. Barbora Bežó z Praskoles má k týmu vřelý vztah a zápasy Ostravy především se Spartou jsou doma velmi vypjaté.



1. Extrémně se těším hlavně na začátek první ligy.

2. Fandím FCB už třináct let. Bylo to hlavně dané tím, když tam odešel z Příbrami můj oblíbenec Ruda Otépka.

3. Dívat se budeme doma s rodinou. A při zápasu Sparta - Baník otevřeme šáňo a vypijeme ho, ať už to dopadne jakkoli. Na stadion se zřejmě nedostaneme, tak to bude u televize.

4. Nejvíc budu sledovat zápasy Baníku, to jasné, pak Sparty kvůli chlapům doma a Slavie, které fandí tchyně.

5. Neodvážím se tipovat, ale Baník asi Slavii nedožene. Možná jí docvakne Plzeň.

6. Milan Baroš. Je to tahoun baníkovského týmu a srdcař.

7. Tak to nevím. Ale rodné Příbrami bych sestup nepřála.

FC VIKTORIA PLZEŇ

Západní Čechy má zmapované. Z Hořovic šel do dorostu plzeňské Viktorky, kopl si i za divizní Rokycany. Třetí ligu okusil za Hořovicko a s jeho divizním týmem má tuto část republiky dobře zmapovanou. Jakub Vaníček nyní v dresu FK Komárov pokukuje po účasti v divizi.

1. Těším se, až se to rozjede, aspoň bude co sledovat po téhle dlouhé pauze. Jen mě mrzí, že se nedohrají i nižší soutěže.

2. Fandím plzeňské Viktorce od svých třinácti let. O rok později sem do klubu přestoupil a strávil tam pět krásných let.

3. Sledovat asi budu jen z domova v televizi, popřípadě s kamarády u piva (smích).

4. Určitě na utkání, ve kterých o něco půjde. Slavia, Sparta Plzeň… Tuším, že hned v prvním kole teď po pauze hraje Plzeň na Spartě, to bude určitě zajímavý zápas.

5. Myslím si, že Slavia obhájí titul. Má pořad velký náskok, i když zápasů je ještě dost a samozřejmě bych si přál, aby vyhrála titul i pohár Plzeň. Tak uvidíme. Slavia neměla ideální formu na jaře, ale myslím si, že si to nenechá utéct.

6. Zaměřuji se na hráče, se kterými jsem měl čest hrát v jednom týmu nebo chodit do školy. Dříve to byl Michael Krmenčík. Teď už je v Belgii. Takže teď se zajímám dost o Honzu Sýkoru z Jablonce (spoluhráč v Plzni, seděli jsme spolu v lavici na gymnáziu) a Matěj Hybš, se kterým jsem hrál v Hořovicích.

7. Sestoupí podle mě Příbram a postoupí Pardubice.