David Beňo (Kr. Dvůr): “Mimo sezonu se snažím si váhu hlídat, ale v sezoně, když máme tréninky, tak skoro vůbec.

Martin Kraus (Kr. Dvůr): Ne.

Jiří Kapek (Mšec): Občas se zkontroluji, ale nepřeháním to.

Ondřej Pilař (Tuchlovice): Ano - svou váhu raději sleduji sám. Trenér je spokojený a přítelkyně? Ta by mi stejně nikdy neřekla, že bych mel nějaké kilo ubrat… (smích)

Petr Sklenka (Nové Strašecí): Ano, vážím se doma cca 4x týdně, a žena mi to také kontroluje.

Jan Mrázek (Nové Strašecí): Váhu sleduji jen někdy, od 25 let mi trenéři říkají, že jsem tlustej, takže od té doby spíš nesleduji (smích).

Jiří Růžička (SK Kladno): Váhu sleduji hlavně u svého čtyřměsíčního syna. Co nesní on a přítelkyně, tak to je moje a na váze se to zatím neprojevilo (úsměv). Svou váhu řeším až když se blíží k hranici +80. A trenér by si toho všiml určitě hned, kdybych měl problém.

David Hrubý (Velká Dobrá): Asi nejsem dobrý kandidát do ankety, váhu raději nesleduji (smích) a nikdo jiný naštěstí také ne.

Michal Jaráb (SK Slaný): Váhu sleduji, jak krásně leze nahoru (smích). Sleduji ji společně s manželkou, jelikož je těhotná, tak s ní držím krok a přibírám s ní. Ale trenérovi se to moc líbit nebude…

