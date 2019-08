Jak hodnotíte svojí premiéru za Králův Dvůr, když jste porazili Štěchovice 3:2?

Nejdůležitější pro mě je, že to byla premiéra vítězná, to byl náš cíl, úspěšně vstoupit do sezony. A co se týká mého výkonu, tak to nebudu úplně spokojený nikdy, vždy to může být lepší.

Hrál jste defenzivního halva, jak se vám spolupracovalo se spoluhráči?

Spolupracovalo se mi dobře, všichni kluci jsou tu fotbalově hodně kvalitní, což součinnost na hřišti výrazně ulehčuje, ale jsem tu zatím jen měsíc a věřím, že postupem času se to bude stále zlepšovat.

Vedli jste, ale soupeř vždy srovnal, věřil jste ve výhru?

Od začátku jsem věřil, že nám tam určitě něco spadne. A i když soupeř dvakrát dorovnal, tak jsem věděl, že v útočné fázi máme velkou kvalitu a že další gól ještě vstřelíme. Pak už to bylo jen o tom to pohlídat vzadu, což se povedlo.

V závěru jste se nadechl k velkému sólu. Co scházelo, aby to skončilo lepší finální přihrávkou?

V tu chvíli jsme byli dost pod tlakem, tak jsem chtěl míč zavést hlavně co nejdál od naší brány a když z toho pak vznikla tahle šance, tak jsem se snažil vymyslet nejlepší řešení. Bohužel jsem to měl dát Krausíkovi o krok dřív a byl by z toho gól.

Teď jedete ve středu na Srbice v poháru, bude to těžké?

Jednoznačně chceme postoupit, do každého zápasu musíme jít s chutí zvítězit, jinak by pak ani nemělo smysl k utkání nastupovat.