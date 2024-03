V sobotním zápase sice dvakrát prohrávali, ale ukázali mentální sílu a dokázali zápas dotáhnout alespoň k remíze. „Úvod utkání nám moc nevyšel, soupeř šel do vedení v deváté minutě po pěkné kombinační akci a z pohotové střely z otočky vedl 1:0. Pak se hra vyrovnala a my začali mít také své šance. Ve 21. minutě po hezké individuální akci z pravé strany se probil do vápna Jakub Šikanedr, který posunul balón na první tyč, kde jsem stál já a doklepl jsem balón do prázdné branky,“ popisuje první poločas dvougólový Martin Honek.

Cábelíci hostí Slavii, doma startují naostro také Hořovice a Beroun

Po přestávce byli na koni berounští, ale chyběla jim kvalita v zakončení. Necelých deset minut do konce ale inkasovali. „Po jednom dlouhém nákopu, který propadl za obranu, soupeř prostřelil výborně chytajícího Libora Nováka,“ sdělil Honek.

Jako správní lvi se domácí nevzdali a v poslední minutě byli odměněni. „Libor Novák rozehrál od branky na Daniela Hájka, který mě nádhernou přihrávkou poslal za obranu a já přeloboval gólmana - 2:2,“ dodal Martin Honek.

Memoriál Karla Abraháma finišuje, Loděnice obhájila loňské vítězství

Beroun tak v generálce se silným soupeřem remizoval 2:2 a už se těší na první mistrovský zápas roku 2024, ve kterém na svém stadionu vyzve TJ Sokol Sedlec-Prčice. Výkop je naplánován na sobotu 9. března ve 14.30 hodin.

ČLU Beroun - SK Slavia Vejprnice 2:2 (1:1). Branky ČLU: 2x Honek.