Fotbalisté ČLU Beroun, kteří se budou v jarních odvetách prát o záchranu středočeské I.A třídy, na domácí UMT přehráli 4:3 pátý tým plzeňského krajského přeboru - Sokol Radnice.

Beroun zahájil přípravu vítězně, porazil také Radnici 4:3. | Foto: ČLU Beroun

Už v minulém týdnu svěřenci nového trenéra Michala Šilhavého otočili ve druhém poločase utkání proti Tuchlovicím, které po podzimu skončily na druhé příčce středočeského krajského přeboru.

Nový impulz v podobě výměny trenéra očividně zafungoval, byť se jedná teprve o začátek přípravy, tak výsledky proti poměrně silným týmům jsou velmi příznivé.

„Myslím si, že to byl dobrý zápas. První půle a začátek druhé velmi dobrý, kluci makali a hráli naplno. Vedli jsme 4:0, pak jsme dostali dvakrát gól z penalty a jak to tak bývá, tak se utkání zdramatizovalo. Přežili jsme nějaké šance, gólman nás podržel a nakonec to skončilo 4:3. Z hotového zápasu jsme udělali lehkovážnými přihrávkami trošku zbytečné drama a pouštěli jsme soupeře zbytečně do šancí,“ hodnotil druhé utkání na berounské lavičce Michal Šilhavý.

Ten je s týmem teprve dva týdny, takže žádnou posilu zatím nepřivedl. „S týmem se pořád seznamuji, poznávám hráče a abych pravdu řekl, tak si myslím, že nikdo nový tam není,“ sdělil Šilhavý.

A jak se na post trenéra ČLU dostal? „To má na svědomí Bříza, (Tomáš Březina, pozn. red.), kterého jsem trénoval na Zličíně. Pak jsme se bavili s předsedou a řekli jsme si, že to zkusíme.“

Další přípravné utkání odehrají hráči Berouna znovu Na Máchovně, tentokrát v sobotu 10. února od 13 hodin s Mýtem.

Beroun - Radnice 4:3 (2:0). Branky Berouna: Horel 2, Tarasov, Trnka.

