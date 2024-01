Do poločasuo vládly na Máchovně nepřesnosti a chvílemi i herní chaos, přece jen oba celky naskočily do utkáním poprvé v přípravě, zatím pouze makaly na fyzičce. Do vedení šli hosté po půlhodině zásluhou Kárníka, jenž poté trefil ještě břevno. Nepřesnou koncovku přidali i Kraček s Tóthem, ale gól ze svým akcí nedali ani Berounští.