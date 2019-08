Kádr Berouna opustili před sezonou Ježek s Rigem, novicem je Lacina, který přišel z Cerhovic. „Nemyslím si ale, že se tým nějak změnil. Jádro zůstalo stejné a každý hráč se dá nahradit,“ míní středopolař ČLU David Soukup. Jeho tým byl v duelu proti rakovnickému Tatranu mírným favoritem, i když Soukup si to nemyslí: „Řekl bych, že v tomto zápase nebyl nikdo favoritem a šance byly na obou stranách stejné. Pro nás bylo motivaci zahrát si proti Dukle a tak jsme makali od první do poslední minuty.“

Beroun vstoupil do utkání skvěle, když už ve čtvrté minutě otevřel skóre Jan Král. A když se k němu na konci přidal proměněnou penaltou Marek Horel, šly akcie domácích hodně nahoru. Po nástupu do druhé půle přidal svůj druhý gól v utkání Horel a nebylo co řešit. „Výhru jsme si užili, zároveň musím pochválit celý tým, jak k tomu přistoupil a nechal na hřišti všechno. Byl to týmový výkon odměněný vítězstvím. Na Duklu se těšíme moc a zároveň bych chtěl pozvat fanoušky, ať jich dorazí co nejvíce, budeme to potřebovat,“ zve na další pohárový duel David Soukup.



Utkání je plánováno na středu 14. srpna od 17 hodin.

ČLU Beroun - Tatran Rakovník 3:0 (2:0)

Branky: 4. Král, 20. PK a 49. Horel. Rozhodčí: Cichra, Nejedlo, Doubrava. ŽK: Poslední, Vopěnka, Břížďala – Vecka, Černý. Diváků: 120.

Český lev-Union Beroun: Šebek, J. Počta, D. Počta (59. Pelikán), Poslední, Král, Lacina (71. Krejča), Sklenář (76. Krůta), Soukup, Horel, Břížďala, Vopěnka. Trenér: Pech.