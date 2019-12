Tygřice minulé kolo nečekaně a hladce zvítězily na ledě ambiciózní Roudnice 6:3 a doslova si brousily zuby na Lvice z Berouna se kterými měli záporné skóre 7:22. Lvice odjížděly do Liberce oslabené o 5 hráček, které z různých důvodů odřekli účast na tomto utkání v Liberci, a tak o výsledku utkání visel ve vzduchu malý otazník.

A také na odhodlání nabuzených domácích hráček od začátku utkání to bylo znát. Velmi dobře bruslily, a hlavně napadaly Lvice v jejich obranném pásmu, což Lvicím dělalo velké potíže. Z takového tlaku se rodily šance domácích, které šli do vedení po hrubé chybě obránkyně Lvic. Z tohoto tlaku Libereckých se Lvice postupně otřepaly a také ony měli několik zajímavých šancí, ale bez gólového zakončení. Zvláště Tereza Topolská měla na hokejce nejméně tři tutovky, které vždy skončily na dobře postavených tyčích liberecké gólmanky. Až kdo jiný, než střelecké eso Lvic Šarlota Tomasco vstřelením krásné branky po ještě krásnějším blafáku zavelela do útoku hostujících Berounských Lvic. Když se k tomu přidala hostující Brichová a zvýšila na 2:1, tak byla převaha Lvic vidět na všech postech i jejich hra se rapidně zlepšila.

Druhá třetina od začátku byla již v moci berounských hráček a domácí jako by měli výborně postavené tyče branky s domácí brankářkou, a proto cinkaly puky o jejich břevno i tyče celkem 5x a navíc i domácí gólmanka dokázala i dvakrát přilbou na své hlavě zamezit vstřelení branky, což vypadalo už jako čarování. Ale výsledek po druhé třetině 6:1 pro Lvice byl víc než vypovídající o hře Berouna na ledě Liberce.

A zase řádila Šarlota Tomasco, která dosáhla již po několikáté svého hattricku v utkání Lvic. Také se dařilo i reprezentantce Jílkové, která přidala krásný gól do sítě Liberce, škoda šancí Terezy Topolské, která tentokrát vyšla na prázdno.

Jak už to bývá z bezvadné nálady v kabině Lvic po dvou třetinách, se v poslední třetině rodilo překvapení, a to jak domácí vstali doslova z mrtvých a mohutným povzbuzováním z tribun a také střídačky Liberce jim nalily sílu a důraz na jejich hole. To se projevilo vstřelením jedné branky Liberce a změnu skóre na 6:2 ve prospěch Berouna. Aby toho nebylo málo Lvice opět zahazovaly svoje šance, a naopak Liberecké svoje ojedinělé šance proměňovaly. Teprve, když se skóre změnilo na přijatelných pro Liberec, a to 4:6, tak se Lvice probudily, a protože do konce utkání zbývaly jen dvě minuty, tak Libereckým nezbyly žádné síly na zvrat v utkání v jejich prospěch. A tak konec utkání byl již vysvobozením pro obě družstva a více spokojené byly Lvice, které si po zásluze odvezly všechny body do tabulky 1. ligy žen.

Zajímavé utkání bude k vidění v neděli v Berouně, kde Lvice hostí HC Pardubice, které jsou těsně nad Lvicemi, a to na druhém místě a případě vítězství domácích je velká naděje na umístění Lvic na stříbrné příčce tabulky ligy žen po polovině soutěže.

HC Liberec - HC Berounské Lvice 4:6 (1:2,0:4,3:0)

Branky: Tomasco 3, Brichová 2, Jílková 1.

Václav Roztočil