„Nevidím jiné řešení, než znovu požádat jednotlivé kluby o řešení situace kolem počtu rozhodčích na našem okrese. Nebudu vzpomínat na doby, kdy bylo na okrese více než sedmdesátých rozhodčích, ale dovolím si vrátit se o pět let zpátky. V roce 2016 jsme měli v evidenci jedenačtyřicet členů, v roce 2017 to bylo sedmatřicet členů, v roce 2018 o tři méně členů. V loňském roce počet klesl na třicet členů a do letošního roku vstupujeme se sedmadvaceti členy. Z tohoto počtu jsou dva delegáti svazu, dva řídí utkání v kraji a čtyři jsou obsazováni jen na funkce asistentů,“ sdělil znepokojivá čísla předseda Komise rozhodčích ODS Beroun Jan Šnajdr.

Už při předsezónním losovacím aktivu byly kluby seznámeny s omezujícími možnostmi obsazování jednotlivých utkání rozhodčími. „OFS se snaží všemožně zajistit obsazení všech utkání okresních soutěží. Zatím se to dařilo díky omezování utkání v sobotní úřední začátek a nařizováním utkání na neděli. A ještě podstatnější je nařizování utkání čtvrtých tříd na mínus tři hodiny před úředním začátkem. Od podzimu bylo zavedeno i nařizování utkání okresního přeboru na mínus tři hodiny. To vše přináší mnoho nepříjemností pro funkcionáře, hráče i diváky. Začátky podzimních utkání ve dvanáct či dokonce v jedenáct hodin není nic, co by fotbalu svědčilo,“ uvedl Šnajdr.

Sám obléká rozhodcovský dres několikrát o víkendu. „Ještě náročnější je to pro těch několik málo rozhodčích, kteří musí objíždět celý okres a řídit dvě utkání za den. Pokud vezmete v potaz, že dvanáct rozhodčích je starších šedesáti let a musí strávit na hřišti v horku, dešti, větru celé odpoledne, je to náročný úkol. Navíc musí od hráčů i funkcionářů poslouchat mnoho nelichotivých výtek. Ocenění se dočkají jen velmi, velmi ojediněle nebo téměř nikdy,“ krčí rameny předseda rozhodcovské komise.

Noví rozhodčí se moc nehlásí. Na podzim přestal hráčský dres v Oseku oblékat Vlastimil Ehl a dal se na dráhu sudího. Naopak řady rozhodčích opustil kvůli úmrtí populární František Kros. „Na webových stránkách FAČRu i OFS stále vychází výzvy k náboru nových rozhodčích, ale to se zatím s velkým úspěchem nesetkává. O pomoc jsou žádáni vaši zástupci i na losovacích aktivech. Také celkem bez úspěchu,“ konstatuje Jan Šnajdr, který dodal tvrdá fakta: „Komise rozhodčích ani OFS si nové rozhodčí prostě nenamaluje. Při jejich náboru musí být nápomocné oddíly, neboť oddíly tvoří OFS, ne oněch sedm členů výkonného výboru. My už pak zajistíme jejich proškolení a výkonnostní růst. V každém oddílu jsou fotbalisté, kteří zanechali aktivní činnosti jako hráči. A právě ti by mohli pomoci nejvíce.“

Snad se situace zlepší a noví rozhodčí se objeví. Proto je třeba udělat základní krok. „Chcete hrát svá utkání v lepších termínech a zkvalitnit úroveň řízení utkání? Pak máte nyní tu nejlepší příležitost něco udělat. Pokud ve svých řadách najdete vhodné kandidáty na funkci rozhodčích, nahlaste nám jejich iniciály (jméno a příjmení, adresu bydliště, ID člena, telefon a email) na můj email nebo na email OFS,“ vyzývá fotbalové oddíly Jan Šnajdr.