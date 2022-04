Patrik většinu svého žákovského věku prožil v Berouně pod vedením M. Pecha a bedlivým okem svého otce J .Vydry. Poté, co se svými spoluhráči z Berouna získal spoustu výher a individuálních ocenění, se přesunul na Strahov, aby se poctivým přístupem k fotbalu probojoval do mládežnické reprezentace a postupně přešel přes dorosty letos do B týmu a teď dokonce do áčka.

Tam se střetl mimo jiné s Martinem Vitíkem, který byl také v onom suprovém berounském okresním výběru před lety.

"Patrikovi přejeme mnoho nej ve sportovní kariéře a nechť on a i ostatní zmiňovaní jsou příkladem pro malé fotbalisty z našeho okresu," přeje Jindřich Landa.

Patrik Vydra (pátý kluk zleva nahoře) se slavným výběrem Berounska na Spartě. Netušil, že ambasadoři akce, tehdejší trenér reprezentace Pavel Vrba a Ladislav Krejčí budou u jeho ligové premiéry.Zdroj: ČL-U Beroun

Patrik Vydra (vpravo)Zdroj: Deník/ Jan Pořízek