Drozdov - Žebrák 0:6

Žebrák zvítězil zásluhou přesvědčivého výkonu s čistým kontem. Každý útok Spartaku byl nebezpečný, dlouhé míče směřovaly za obranu, Žebrák střídal i líbivé kombinace. Drozdov propadl ve středu pole, převažovaly nepřesné přihrávky. U hostů se zaskvěl Matěj Herejt, který nastřílel soupeři tři góly. Ještě v závěru předvedl nádhernou individuální akci Vajs, pálil však jen od břevna dolů.

Cembrit Beroun - Stašov 3:2

V 12. min. zahrával trestný kop z 20 metrů Čížek a utaženou střelou k tyči překonal brankáře - 1:0. Pak se dvakrát zaskvěl domácí gólman Ilko. V 37. min. Čížkovu střelu před brankovou čarou zachraňoval Bílek. V 42. min. rohový kop D. Novotného nepřesně odvracel obránce směrem k vlastní brance a L. Nápravník možností nepohrdl - 2:0. V 63. min. odražený míč napálil z 19 metrů Kučera, taková trefa není k vidění v každém kole, míč od tyče zaplul do sítě u protější - 2:1.

Stašov se naráz zlepšil i přes vyloučení Závorky pro druhém napomenutí, byl více na míči a toužil po vyrovnání. V 80. min. byl u míče dříve než brankář hostující Eichenmann a kopala se penalta, kterou Malý s jistotou proměnil – 2:2. Teprve tehdy se Závodí probralo ze spánku a po nechtěné asistenci hostujícího zadáka se dostal na opačném křídelním prostoru do tahu na branku Z. Nápravník a pohlednou střelou pod břevno zařídil výhru 3:2. Krátce poté si stašovský Kramar vysloužil druhé napomenutí.

Hořovicko B - Trubín 1:1

V utkání se opět projevila bolest rezervy Hořovicka - neproměňování šancí. Měla velmi dobré pasáže, ale soupeři gólově po Frydrychově brance neodskočila. Trubín domácím zatápěl rychlými brejky v podání Brodana a Vokáče. V 72. min. vznikl závar, v němž Petráš zakončoval ze strany obloukem, od tyče míč putoval ven, ale asistent rozhodčího Kareš jej viděl už za brankovou čarou - 1:1.

To vzedmulo bouři nevole, na konci utkání vše završil domácí hlasatel, kterého by mělo vedení vyměnit. Béčko Hořovicka může hlavně žehrat na neproměněné šance, když proti byly i konstrukce branky soupeře.

ČLU Beroun B - Nový Jáchymov 0:0

I bezbrankové utkání se může líbit. V souboji o každý míč nikdo z aktérů nic nevypustil a přitom se hrálo férově. Domácí sice se třemi špičkovými útočníky Michalem Novákem, Krůtou a Lhotkou působili jako velká hrozba, ale na place si nevyhověli. Narazili na pevnou obranu, do které se zapojil kromě kvalitních stoperů Spurného a Krákory i obětavě bránicí Tomáš Frydrych. Co prošlo, zachránil stále se lepšící brankář Čechie Merhout.

Chyňava - Karlštejn 6:1

Soupeři se v úvodní půlhodině předháněli v neproměňování slibných možností. Průběh ovlivnila 30. minuta, kdy unikl Vaněk, přenesl hru a z 28 metrů se parádně trefil Husák - 1:0. V 37. min. se dral do šance opět Husák a lobem zvýšil na 2:0.

Chyňavu průběh moc uspokojil a za to jí trestal v 59. min. Hůrka, když s pomocí lehké teče domácích zapadl míč za tyč - 2:1. Vše do starých kolejí navrátil Z. Steiner, nastřelil břevno a tyč, odražený míč do prázdné branky dopravil Flíček - 3:1. Záhy se mezi střelce zapsal i Z. Steiner, brankář neměl nárok. Domácí Karlštejn nešetřili a slepenými brankami v samotném závěru hosty vyprovodili spíše sváteční střelci Krauz a Valach.

Tetín - Zaječov 1:0

Na tvrdém a nerovném povrchu měly oba týmy problémy s míčem, ten skákal jako jojo. Spíše to byla bitva než normální hra. Tetín předvedl kolektivní, zodpovědný výkon a vyvaroval se chyb. Hrál na jistotu. Hra probíhala spíše ve středu pole, k vidění byl minimální počet vypracovaných příležitostí. Rozhodla výtečně zahraná standardní situace, kdy v 40. min. zahrál trestný kop z hranice šestnáctky Hejna a mistrně zakončil přes zeď do šibenice.

Březová - Neumětely 2:5

Neumětely prokázaly kvalitu, soupeř přes snahu nestačil. Březová oslovila několik hráčů z okolí, kteří dlouho nehráli, kádr rozšířila o Hoška, Šobeka, Nečase, M. Dochtora. Pro nemoc nemohli počítat s Bartákem a Sittou. Úvod se domácím vcelku vydařil, slibné náznaky předvedli Kratochvíl, Vyžďura i Hubka, ale branka byla pro ně zakletá.

Hosté šli do vedení v 19. min. zásluhou K. Cipriana, který obloučkem překonal brankáře. Pak udeřil Jar. Šebek na 0:2, po obrátce Tůma a pak dal Hejduk na 0:4. Okamžitě po rozehrání se vyplatilo napadání Benešovi, ten vypíchl míč obránci a nezištně připravil pro Kratochvíla, který zblízka snížil pod břevno - 1:4. V 74. min. se štěstím proměnil pokutový kop M. Dochtor – 2:4. V 84. min. po přečíslení obrany dokázal M. Ciprian napnout síť na konečných 2:5.

s přispěním Ivana Sýkory