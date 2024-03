Poslední přivítá prvního, ale i tak to může být zajímavá fotbalová bitva. Králodvorští Cábelíci přivítají v České fotbalové lize v sobotu odpoledne béčko pražské Slavie a pokusí se o zázrak - ty se přece ve fotbale občas dějí. Doma startují ostré jaro také Hořovice a Český lev-Union Beroun.

Fotbalový míč - ilustrační foto | Foto: Deník/ Rudolf Muzika

Slavia má po prvním jarním kole v čele tabulky ČFL skupiny A už čtyřbodový náskok, naopak Králův Dvůr padla vysoko v Domažlicích a kýžený progres, který mužstvo pro záchranu nutně potřebuje, se zatím nedostavil. Na druhou stranu zápas v Domažlicích nebyl tím, kde by si Cábelíci nutně museli honit trika, v chodské metropoli bude bodovat málokdo.

Slavia B má sice mladší, ale ještě kvalitnější a hlavně běhavější tým. Jenže teď budou svěřenci kouče Tomáše Šilhavého doma a tam jsou pochopitelně silnější. "Musíme se pokusit o zázrak," usmívá se manažer týmu Milan Petr.

Memoriál Karla Abraháma finišuje, Loděnice obhájila loňské vítězství

Hořovice zahájí divizní jaro doma, hostí Soběslav. Na podzim na jejím hřišti favoritem nebyly, ale uspěly 3:2 dvěma trefami Mareše a jednou Záluského, která má fazonu. Teď jsou favoritem ony, jsou o dvě příčky a šest bodů lepší. Ale Jihočeši kvalitu mají, na podzim je ještě leckdo řadil do role favorita na postup.

Český lev-Union Beroun začne v sobotu také doma a hned hodně důležitou bitvou I. A třídy proti Sedleci-Prčici. Ten je pouze o dva bodíky lepší než Berou, který se chce vyhnout boji o záchranu a proto by měl začít bodovat co nejdřív. Nejlépe naplno. S novým trenérem Michalem Šilhavým hrál v zimě dobře, jenže za přípravu se bodíky do tabulky neudělují.

Tomáš Ježek: Od trenéra teď známe jen asfalt, kopce a špičky našich bot

Na Berounsku se bude hrát fotbal i přípravně. Končí berounský Memoriál Karla Abraháma, dost zápasů uvidí také umělka v Hořovicích.

Sobota 9. března

ČFL: Králův Dvůr – Slavia Praha B (14:30). Divize: Hořovice – Soběslav (14:30). I. A třída: ČL-U Beroun – Sedlec-Prčice (14:30, UMT Máchovna). Memoriál K. Abraháma: Tetín – Zadní Třebaň (9, UMT Máchovna), Všeradice – Loděnice (11, UMT Máchovna). Příprava: Hostomice – Stašov (17:30, UMT Hořovice), Lochovice - Nučice (20, UMT Hořovice).

Neděle 10. března

Příprava: Hořovice B – Podluhy (10, UMT Hořovice), Broumy – Skomelno (14, UMT Hořovice), Drozdov – Žebrák (17, UMT Hořovice).