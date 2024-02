„S klukama ve vedení a hlavně s předsedou Zbyňkem Hrabákem jsme to probírali a nakonec se dohodli, že to zkusíme a já se toho ujmu. Z chodu klubu jsem nikdy úplně nevypadl, situaci dobře znám. Ta záchrana je skutečná výzva, ale uděláme všechno pro to, aby se to povedlo,“ vypráví Milan Petr.

Mimochodem zakladatel sítě dětských heren s názvem Človíčkov nyní potřeboval pár človíčků, co umí pořádně čutnout do meruny, získat do královodvorského klubu. A něco už se povedlo s tím, že vybíral kluky, co hrají takzvaně kolem komína.

Cábelíky posílí výborný rakovnický střelec Petr Faigl, jenž naposledy svými góly pomáhal k B třídnímu podzimnímu zázraku jménem Sokol Dobrovíz. Ze stejného klubu přišel Dan Novák, někdejší velký talent, jehož jedním z dohlížitelů byl i slavný Tomáš „Bomber“ Skuhravý. Novák ale nakonec u Cábelíků nebude, rozloučil se v tomto týdnu. Naopak se povedla dohoda s mladým krajním bekem Braníka Filipem Bendou, nyní se jedná o komárovském Jakubu Lukavském a o tuchlovickém špílmachrovi Františku Sedláčkovi.

Kluk z Rumburka prošel Teplicemi i Duklou, později se přes Hřebeč dostal na Kladensko, kde kopal za ještě za Lhotu a nyní Tuchlovice. Je to typický hráč finální přihrávky, za podzim jich nastřádal ve druhém týmu krajského přeboru jasně nejvíc.

V případě posil mužstva Milan Petr nic nahodilého neprovedl, přestože hrály nižší soutěže. Jako hráč B třídního SK Lány si proti dobrovízským Petru Faiglovi a Danu Novákovi sám zahrál a viděl je i při jiných zápasech. Tuchlovického Františka Sedláčka pak sledoval několikrát – stačilo, aby se po cestě domů do Lán stavil hladový u sousedů v Tuchlovicích na tamní dobrou klobásku.

„Kluky jsem samozřejmě viděl, ale důležité je, aby je viděli také trenéři a hlavně, jestli vůbec mají chuť. Což mají, a to je zásadní. Bohužel Denny Novák za námi teď přišel s omluvou, že to prostě s prací dohromady nedá a že do toho nepůjde. Škoda, je to výborný fotbalista,“ lituje Milan Petr.

Poohlížet se bude rovněž po mladých prospektech z velkých pražských klubů, ale tam tolik optimistický není. „Máme rozjednaného jednoho hocha ze Slavie, koukáme i do Plzně nebo na Duklu. Ale není jednoduché takové hráče získat, navíc ti nejlepší míří zpravidla jinam, třeba Plzeňáci upřednostňují Domažlice,“ vysvětluje nový sportovní manažer Cábelíků.

Na podzim jeho klub získal v ČFL skupině A jen 11 bodů a je poslední. Sestoupí jeden, ale dost možná i dva týmy, je tedy nutné stlačit pod sebe nějaké konkurenty. S předposledním Vltavínem, jenž spadá pod Spartu, se to nezdá reálné. To už více s Karlovými Vary, i ty jsou však kvalitní. Stejně tak Motorlet.

„A stejně tak všichni další, vím to. Také je mi jasné, že obměna našeho týmu bude velká. Nadále ale budeme spoléhat na opory a já doufám že hlavně Martinu Krausovi nebo Jirkovi Kabelemu bude tentokrát zdraví držet. Určitě třetí ligu jen tak lacino nedáme,“ dodal Milan Petr s tím, že něco může napovědět už úvod jarního losu – nejdřív na hřiště jednoho aspiranta na postup Domažlic, pak doma s vedoucí Slavií B a následně na hřiště druhé Hostouně…