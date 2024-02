Čtyřdenní soustředění na Vysočině vygradovalo pro fotbalisty Králova Dvora v sobotu v podvečer utkáním s domácí Chotěboří, které vyhráli jasně 4:0.

Cábelíci při soustředění na Vysočině | Foto: FK Králův Dvůr

Chotěboř je tým z Vysočan hrající krajský přebor, který se v letošní sezóně snaží o postup do divize. Momentálně mu patří třetí místo se ztrátou tří bodů na první Okříšky.

Pro Cábelíky to byl při náročném soustředění ideální soupeř. „Jsme spokojeni s tím, co jsme odtrénovali a jak celé soustředění probíhalo,“ sdělil asistent trenéra Jaromír Šilhan.

I přes značný rozdíl ve kvalitě nenechali domácí borci kůži zadarmo. „Musím říct, že v určitých chvílích by se ani nedalo poznat, jestli to je krajský přebor proti ČFL, ale samozřejmě pak by bylo smutné, kdyby tým z ČFL nakonec svého soupeře nepřehrával. Možná to bylo i tím, že oni to pak prostřídali, ale my jsme šli do utkání s tím, že kluci byli po nějaké zátěži a myslím si, že z našeho podlehu jsme spokojeni, jak to zvládli a odmakali,“ chválí své svěřence Šilhan.

Další přípravná utkání odehrají hráči Králováku v sobotu 3. února v Mariánských Lázních, v pátek 16. února v Neratovicích a v sobotu 24. února na Aritmě.

FC Chotěboř - FK Králův Dvůr 0:4 (0:1). Branky: Procházka, Fajgl, Černý, Krátký.

Sestava FK KD: Krček - Fatrdle, Chocholoušek, Čihák, Benda - Patrovský, Hradecký, Kraus, Kuča - Krátký, Procházka.