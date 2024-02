Fotbalisté Králova Dvora si pro pátý přípravný zápas vybrali Mariánské Lázně. Ty vedou divizní skupinu A, ale po událostech z konce podzimu, kdy byl nejprve odvolán hlavní trenér Aleš Zach, aby se k týmu po skončení spolupráce s hlavním sponzorem zase vrátil, je jejich situace vcelku nejistá. I přesto v kádru zůstalo několik výborných fotbalistů, kteří třetiligovým Cábelíkům zavařili.

Michal Procházka (vpravo) vstřelil dva góly Cábelíků. | Foto: Jan Sláma

Duel se odehrál v sobotu 10. února na umělé trávě plzeňské Doubravky. „Mají tam dvě umělky, celkově tam jsou asi čtyři hřiště. Takový areál bychom také chtěli,“ netají se lodivod Cábelíků Tomáš Šilhavý.

Mariánskolázeňskou Viktorii poslal do vedení v prvním poločase Holub. Cábelíci ukázali svoji sílu a po dvou brankách Procházky dokázali utkání zvrátit na jejich stranu. „Myslím si, že jsme byli lepší, soupeř dobře bránil, těžko jsme se dostávali k šancím. Nedokázali jsme se prosadit, to se nám povedlo až ve druhém poločase. Jsme rádi, že jsme zápas otočili, ale pořád je to příprava. Jdeme do toho z plného tréninku, takže spíš je to taková součást kondiční stránky a věřím, že ve hře se budeme zlepšovat,“ doufá Šilhavý.

Mladíky z Hořovic nabitý program potrápil, po chybách padli se Slaným

Čas do první jarní odvety už se krátí, Králův Dvůr začíná 2. března v Domažlicích. Před tím si ale ještě dvakrát zahraje, nejprve proti FK Neratovice-Byškovice a v generálce s Aritmou Praha.

„Neratovice budou slušný soupeř, některé divizní týmy jsou na úrovni třetí ligy, budou to vyrovnané zápasy. My už také trochu ubereme v tréninkách, takže věříme, že naše hra bude také vypadat jinak,“ dodal Šilhavý.

Králův Dvůr - Mariánské Lázně 2:1 (0:1). Branky: 2x Procházka - Holub.

Králův Dvůr: Toman - Fatrdle, Chocholoušek, Čihák, Benda - Kraus, Hradecký, Faigl, Patrovský - Černý, Kuča.