První příprava před jarní části se zatím nekompletnímu celku fotbalistů Králova Dvora moc nepovedla. Plzeňskému dorostu nedala žádný gól a padla po neproměněných šancích Krause, Patrovského a poté po neodvráceném centru 0:1. V týmu se představili někteří noví hráči, kteří to v kádru Cábelíků zkoušejí.

Daniel Novák (vpravo ještě v dresu Hostouně) jde přes tuchlovického Pilaře. Teď se někdejší talent Slavie pokouší dostat do sestavy Králova Dvora. | Foto: Petr Bořík

Trenér Tomáš Šilhavý zápas nechtěl ani hodnotit, podle něj zatím není co. „Byl to první zápas, spíš tréninkový, všechno hodně syrové. My byli v kombinované sestavě, protivník byl proto lepší, silnější na míči,“ komentoval obraz hry kouč Cábelíků.

V jejich dresu nastoupili dva borci z Dobrovíze, což je sice jen I. B třída, ale na podzim byl tamní tým suverénním lídrem skupiny A. Odchovanec Rakovníka Petr Faigl působí v obci, která je známá obřími sklady Amazonu, už několik let a dává hodně gólů. Daniel „Denny“ Novák měl předpoklady stát se velkým fotbalistou (byl i ve Slavii), ale ty se nakonec nenaplnily. Dlouho hrával za Hostouň a pomohl jí k několika postupům, teď pomáhá sousední Dobrovízi, odkud pochází. Dobře ho zná asistent trenéra Jaromír Šilhan, ten s ním v Hostouni hrával.

Oba dobrovízští borci stejně jako Filip Benda z Bráníku mají dispozice ČFL hrát, pokud zvládnou dostat se do odpovídající fyzické formy, což mohou v zimě zvládnout – musí jim však držet zdraví.

Králův Dvůr: Krček – Novák, Rudavskyy, Sabou, Benda, Faigl, Kraus, Hradecký, Kuča, Novák, Procházka, Patrovský.