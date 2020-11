Co říkáte na to, že ČFL a divize se mají znovu rozjet už o víkendu 30. a 31. ledna?

Tomáš Šilhavý, FK Králův Dvůr, ČFL: Jsme rádi, že již známe konkrétní datum a také, že bude snaha o to dohrát i ty zápasy, které se na podzim už odehrát nemohly. Věříme, že i v běžném životě bude příští rok lépe.

Petr Himl, SK Hořovice 1910, divize: Já osobně to vítám. Dlouhá zimní příprava je pro amatérský fotbal pouze oddalováním toho, proč to ti kluci dělají, a to jsou zápasy a soutěže. A taky se ukáže odbornost trenérů. Ti, kteří hráče začátkem ledna přetíží bez předchozí přípravy, budou skomírat, že mají příliš zraněných.

Už máte nějaký plán přípravy?

Šilhavý: Ano, zimní přípravu začínáme 1. prosince, přes vánoční svátky budeme mít volno a začneme opět v pondělí 4. ledna.

Himl: Trénovat budeme skupinově do 16. prosince. Přípravu zahájíme 4. ledna, trénovat budeme třikrát týdně a v sobotu sehrajeme přátelské utkání. Jednáme s Královákem o sdíleném středečním tréninku, případně opakovaných modelových utkání.

Těšíte se na restart soutěží?

Šilhavý: Určitě se těší všechny kluby a lidé, kteří fotbal dělají. Věříme, že i mimofotbalový život bude příští rok klidnější, i když si uvědomujeme, že vyhráno zdaleka není a i v nadcházejícím roce se budeme s nějakými omezeními všichni potýkat.

Himl: Na restart se samozřejmě těšíme. Co doma, viďte? (smích)