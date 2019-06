Kdo si nechal v sobotním dopoledni ujít třetiligový zápas Králova Dvora s Velvary, hodně prohloupil. Cábelíci předvedli nejlepší výkon sezony, když počastovali nebohé Velvary osmi góly. Hattrickem se zaskvěl domácí Jiří Sedláček.

Králův Dvůr byl od začátku lepším týmem. Dařila se mu kombinace a rychlý přechod do útoku. „Z kluků bylo cítit, že chtějí čekáni na domácí tříbodovou výhru ukončit. Myslím si, že o výsledku rozhodla hlavně naše vysoká produktivita, když jsme dávali góly z téměř každé šance,“ uvedl trenér vítězného celku Tomáš Šilhavý.

Hosty načal na konci první dvacetiminutovky Jiří Sedláček, po něm si připsal gól po vyšachování velvarské obrany David Kůžel. Velvary měly za celý zápas pouze tři příležitosti, první z nich bylo nastřelené břevno Krčkovy branky.

„I v naší obraně určitě okénka byla, ale samozřejmě pro každý tým, který prohrává v zápase vyšším rozdílem je pak těžké se zvednout a utkáni zvrátit nebo alespoň zkorigovat. Pak to měla naše obrana samozřejmě ulehčené,“ předjímá další dění na hřišti Šilhavý. Do půle totiž přidal třetí gól do sítě hostů po parádní akci kapitán Jakub Balšánek.

Domácí se s takovým vedením nespokojili a hned po obrátce se prosadil Jiří Sedláček, na kterého gólově navázal Martin Pech a po něm se prosadil opět Jiří Sedláček. Velvary dokázaly vstřelit čestný gól Tomášem Tenklem, ale po rychlém úniku dorazil vykopnutý míč z brankové čáry do sítě Rudolf Novák. Na konečných 8:1 pečetil svým druhým gólem v utkání David Kůžel.

Všechny branky domácích byly z ranku hezkých po kombinačních akcích. „Zůstaňme však nohama na zemi, zas taková gólová mašina nejsme, abychom mohli soutěžit o to, která branka je hezčí. Každého gólu si vážíme stejně a jsme za tak vysokou výhru rádi,“ řekl domácí kouč.

Ten si nevzpomíná, že by tak vysokou výhru v dospělém fotbale zažil na vlastní kůži, navíc za Králův Dvůr: „Asi ne, ale žádnou senzaci bych z výsledku nedělal. Občas prostě ve sportu podobné výsledky přijdou a určitě není potřeba je nějak zvlášť vyzdvihovat nebo se z nich hroutit.“

Branky: 19., 49. a 62. Sedláček, 30. a 84. Kůžel, 42. Balšánek, 60. Petr, 77. Novák – 67. Tenkl. Rozhodčí: Raplík, Drábek, Brychta. ŽK: Ludvík, Doležal, Tenkl, Obrtlík (všichni VEL). Diváků: 205.

FK Králův Dvůr: Krček, Bouček (63. Bíba), Hell, Novák, Zelenka, Petr, Šebek, Balšánek, Dolák, Sedláček (79. Rešl), Kůžel (84. Nejedlý).

Divize: ČLU Beroun – Dobříš 3:2 (1:2)

Beroun se dostal do vedení zásluhou Marka Horela, ale bojující Dobříš dokázala do poločasu otočit. O přestávce sáhl domácí trenér Petr Podzemský hned ke třem střídáním. Úder do vlastních řad po obrátce zasadil vlastním gólem dobříšský Procházka a když minutu před koncem zacílil přesně Marek Horel, mohli berounští fotbalisté slavit vydřenou výhru.

Branky: 23. a 89. Horel, 56. Procházka vlastní - 31. Šrain J., 41. Talůžek. Rozhodčí: Průcha, Štuk, Vychodil. ŽK: Šrain, Maryška. Diváků: 100.

Český lev-Union Beroun: Hůla, Sklenář (75. Král), Počta D., Lhotka (46. Rigo), Počta J., Břížďala, Pipiška (46. Krůta), Ježek, Poslední (61. Soukup), Štrougal (46. Krčma), Horel.

Divize: Hořovicko – Čížová 0:4 (0:1)

Dobrou formu nemohli na hřišti potvrdit nemocný Jan Mach a pracovně zaneprázdněný Pavel Borkovec. Na druhou stranu se do sestavy domácích vrátil Jiří Machurka. První poločas byl vyrovnaný, přesto se hosté dostali po laciném gólu do vedení. Po obrátce potvrdil druhý tým divizní tabulky své kvality a přidal ještě tři góly.

Branky: 39. a 48. Chytrý, 50. Krasnyanyk, 60. Jirouš. Rozhodčí: Kyncl, Teuber, Nedvěd. ŽK: Balvín, Kuchař (oba HOŘ). Diváků: 130.

FK Hořovicko: Grégr, Bělohlávek, Krupička, Zítek (59. Šum), Kuchař, Pyšek, Přibyl, Andrle (67. Hošťálek), Machurka, Balvín (77. Kuška), Klimeš.