První přípravný zápas sehráli fotbalisté třetiligového Králova Dvora na Strahově proti béčku Sparty. Na tento zápas se příznivci obou týmů těšili už v soutěži, ale kvůli pandemii k němu nedošlo. Cábelící vyhráli nad Spartou B 2:0.

Cábelíci se radí na Strahově, jak vyzrát na béčko Sparty. | Foto: FKKD

„Utkání mělo docela tempo, na to, že to bylo po takové době. V úvodu jsme se snažili hrát aktivně a povedlo se nám i vstřelit branku. Asi tak od třicáté minuty už hrála spíše Sparta, ale přes některé možnosti jsme dokázali udržet poločasové vedení. Druhý poločas probíhal v podobném duchu jako konec prvního. Sparta držela balón a my jsme se snažili hrát na brejky. Do konce utkání jsme dokázali udržet čisté konto, i přes některé šance domácích, při kterých nás podržel brankář,“ zhodnotil utkání stoper Králova Dvora Michal Hell.