Do Unionu už se vrátili Hegedüs (Drozdov), Huml (Stašov), Knotek (Žebrák), Filip Větrovský (Tlustice) a sám Dochtor (Březová - Bzová). Další hráči v průběhu roku obnovovali registrace nebo zakládali nové. Můžeme očekávat ještě nějaké posílení? „Rádi bychom. Na příchodech děláme celou dobu, možná bychom do začátku přípravy ještě mohli ulovit nějaké zajímavé jméno. U většiny kluků, kteří slíbili návrat, se to podařilo. Zbytek je ještě v jednání,“ prohlásil Dochtor.

Cerhovice se do krajských soutěží probojovaly v sezoně 2009/2010. Šest let odehrály v I. A třídě a nejen proto by se dalo očekávat, že cílem bude co nejrychlejší návrat mezi krajské soupeře. „Sami nevíme, co máme čekat. To ukáže až začátek přípravy a první přípravné zápasy. Ambice vyloženě nemáme, kádr musíme dát v horkých bolestech dohromady a důstojně hrát okresní přebor. Uvidíme, jak začneme. Myslím si, že do obrany budeme hodně silní, ale samozřejmě chceme hrát dopředu, dávat góly, udělat dobrou partu a fotbalem se bavit,“ řekl Dochtor.

„Chtěl bych poděkovat vedení Cerhovic, Michalu Mantlíkovi, Petru Freiovi a všem ostatním, kteří se o místní fotbal starají, za všechno, co dělají pro Cerhovice. Klobouk dolů,“ uzavřel Dochtor. V rámci přípravy odehrají Cerhovičtí 3. srpna Memoriál Rudolfa Altmana a v generálce změří síly s Holoubkovem.