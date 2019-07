Turnaj za účasti Maďarska, Polska, Slovenska a Česka měl od prvních zápasů jasné favority. Čtyři dvojice z každé země spolu sehrály stejný počet zápasů v základní skupině a Česko společně s Maďarskem v této fázi jasně dominovalo. Maďaři hostitelský tým ve skupině dvakrát porazili a úvodní část vyhráli.

Polsko i Slovensko sebraly favoritům pouze po bodu. Nadstavbová část, ve které se jasně určené dvojice ze základní skupiny mohly promíchat, se tak nemusela hrát a bylo jasné složení států pro boje o medaile.

Za osmičlennou českou reprezentaci nastoupilo šest benešovských shotbalistů - Tomáš Boťa, Olda Komárek, Štěpán Průcha, Luboš Braný, Josef Boťa a Martin Svoboda. Zbylá místa doplnil táborský Michal Prokeš a Marek Šneidr z Bechyně, kterého však musel kvůli zranění nahradit Radim Studnička. Ten byl zároveň za nominaci zodpovědný.

„Byl jsem přesvědčený o kvalitách výběru, neměli jsme slabý článek, což jsme potvrdili hlavně ve finále proti Maďarům, kde jsme jim nedovolili uhrát ani jeden zápas,“ řekl Studnička.

Co je shotbal

Na speciálním hřišti, ohraničeném třeba mantinely a sítěmi, proti sobě nastupují vždy dva hráči na každé straně. Během hrací doby dvakrát sedm minut hrubého času mají za cíl dopravit povoleným způsobem (hraní rukou není dovoleno ani při chytání) míč do soupeřovy branky. Při každém přechodu míče na vlastní polovinu má tým právo na dva doteky (každý hráč jeden), ale útočnou akci musí zakončit do osmi vteřin. Určitá omezení platí i při nahrávkách z vlastní poloviny směrem dopředu. Tým, který obdržel branku, nemusí při rozehrávce z daného bodu, čekat na připravenost soupeře.

K oporám reprezentace patří už druhý rok Štěpán Průcha a Olda Komárek. Tentokrát hráli ve dvojici spolu a jejich zápasy patřily k jasně nejlepším. Skvělé výkony předváděl Luboš Braný s Josefem Boťou, kteří neprohráli žádný zápas a sebírali body všem soupeřům. Ve finále nastoupili jako druzí a byl to zápas par exellence.

„Pohlídali jsme si jejich střely, byli jsme trpěliví v obraně, nikam jsme se zbytečně netlačili, hráli jsme disciplinovaně, takticky a šetrně,“ vyzdvihl výkon své dvojice Josef Boťa. Nezklamali ani poslední dva Benešováci ve výběru, Tomáš Boťa a Martin Svoboda nakonec urvali rozhodující třetí zápas ve finále.

Bronzoví skončili Poláci, kteří až po penaltách porazili Slováky. Zápasy těchto rivalů nepatří k pohledným pro oko fanouška, ale snaha nechybí. „Mistrovství Evropy je týmový sport, každá dvojice musí sbírat body svým soupeřům, a pokud máte v týmu pouze dva nebo tři šutery, nevyhrajete,“ poznamenal Štěpán Průcha. Tento fakt potvrdil nejlepší střelec šampionátu, který byl ze Slovenska, jeho tým ale poslední.

Co se týká nové arény, je téměř zázrak, že se vše stihlo. „Děkuji Robertovi Srdínkovi, své přítelkyni a některým hráčům z benešovské soutěže dvojic, že se zapojili do dvouměsíční práce při výstavbě. Vím, že na úkor dřiny na hřišti jsme nevyladili nějaké detaily, nestačili jsme dokonale propagovat šampionát, ale věřím, že teď máme hotovo a shotbal si zamiluje čím dál víc lidí a hlavně najde své místo u mladých fotbalistů, pro které by to měl být doplňující sport, který jim pomůže zdokonalit individuální dovednosti. Stále si stojím za svým, že dělám prospěšnou činnost a děkuji městu Benešov, že pochopilo mou vizi a celou akci podpořilo,“ uzavřel hrdě zakladatel shotbalu v Česku Radim Studnička.

Tabulka po základní části

1. Maďarsko 12 9 1 2 131:86 28

2. Česko 12 9 0 3 125:75 27

3. Slovensko 12 4 1 7 118:118 13

4. Polsko 12 1 0 11 66:161 3

Zápas o bronz: Polsko – Slovensko 2:2 na zápasy, penalty 2:1

Finále: Česko – Maďarsko 3:0 na zápasy (Komárek/Průcha – Tornay/Móri 15:13, Braný/J. Boťa – Zelizi/Lak 9:5, T. Boťa/Svoboda – Solt/Veres 7:5, Studnička/Prokeš – Cserkuti/Rigó zápas se hrát nemusel).