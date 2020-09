Chyňava – Neumětely 3:1

Pohodová výhra domácích, šemíci se snažili o zvrat, ale doplatili na chyby. Chyňava byla od začátku hodně aktivní. Projevuje se práce trenéra Petra Podzemského. „Je to tak,“ přitakává útočník Jaromír Hebeda a dodává: „Je to obrovská kvalita v postu trenéra. Něco takového jsme si přáli a potřebovali. A začíná se pomalinku ukazovat jeho práce, kterou po nás chce. Ale jsme samozřejmě na začátku.“

Chyňava se střelecky prosadila v 33. minutě, kdy Hebeda uvolnil Husáka, který z deseti metrů lobem překonal vybíhajícího brankáře. Ještě do přestávky po rychlém brejku a přečíslení obrany vyrovnal Kalina. Za svůj výkon se nemusí stydět nejstarší hráč hostí Jiří Konopásek, který držel svůj tým nad vodou.

Domácí po návratu z kabin ještě více soupeře přitlačili a výsledkem byla v 49. minutě málo vídaná bomba z kopaček Zdeňka Steinera na 2:1. Po chvíli opět střelec ránu napodobil, ale proti bylo břevno. V 62. minutě výhru pojistil po závaru před brankou doklepávačkou Hebeda. „Gól na 3:1 si jen vybavuji, že jsem dostal přihrávku a chtěl obstřelit gólmana. Rána byla tečována protihráčem, takže jsem měl i trošku štěstí,“ přiznal Hebeda. Za zmínku stojí, že velký přehled v rozehrávce prokázal teprve šestnáctiletý chyňavský Daniel Strnad, který šel na plac ve druhém poločase. „Vždycky, když získáte tři body, tak panuje spokojenost,“ usmíval se klasicky Jaromír Hebeda, jenž dodal: „Myslím, že za ten druhý poločas jsme si výhru zasloužili. Poděkovali jsme našim věrným fanouškům, kteří nás každý zápas podporují, zase nezklamali a přišli v hojném počtu (pozn. 155). A pak jsme si šli dat to jedno orosené pivko!“

Drozdov - Cembrit 1:1

Zlatý bod pro Cembrit, vzhledem k tomu, jak lepil sestavu. Chyběli Ilko, Veselý, Štastný, M. Novák, Z. Nápravník. Úvodní poločas hosté vůbec nebyli nebezpeční v útočné fázi, tým podržel osmapadesátiletý brankář Pavel Červený. Druhý poločas nastalo zlepšení, hru oživil Roman Sládek. Závodí preferovalo obrannou hru, dlouho se nic fotbalového nedělo. Až v 21. minutě se opřel do míče Zelenka, zázračným zákrokem vytáhl brankář Červený míč přes břevno. V 36. min. při první útočné akci hostí unikl Beňo a jeho centr podél brankové čáry nedokázali Malý ani D. Novotný dopravit do sítě. Z protiútoku vyslal jedovatou střelu Pichlík a Červený v pádu vyrazil na tyč, dorážku střelec překopl.

Hned v 47. min. se vydařila Zelenkovi střela z 19 metrů, z horního růžku ji vytěsnil Červený. V 61. min. vydláždil Petráš kolmici pro Sládka, který chladnokrevně podél vybíhajícího brankáře zařídil vedení hostů. V 71. min. nechala obrana projít podél šestnáctky Pichlíka a V. Vodička z hranice šestnáctky perfektně trefil šibenici na 1:1. Z rozehrávky po úniku Sládka vychytal brankář Krafek jeho střelu k tyči. V 76. min. se prosadil v rohu malého vápna Otradovec, ale brankář opět čaroval.

Trubín - Tetín 3:2

Po jasném vedení si Trubín v posledních dvou minutách málem pokazil posvícení. Naštěstí se u domácích dokáže objevit v pravou chvíli střelec, tentokrát to byl David Vokáč. V 17. min. si střelu Vokáče prakticky brankář vrazil do sítě. V 33. min. po zlaté uličce Kroba se prosadil opět Vokáč. Domácí podržel brankář Váca, když zlikvidoval ložené příležitosti Bláhy a Tomáše Kaňky, který nastoupil coby záskok z Hořovic B. Druhý poločas byl Tetín viditelně horším týmem, jenže domácí řadu možností špatně vyřešili. Úspěšný byl jen po další mistrné uličce Kroba střelec Vokáč. Paradoxně hosté udeřili v 88. min., když při zakončení Hejna přemýšlel a chytře přehodil brankáře. V poslední minutě unikl střídající Jan Syrovátka po křídle a propálil Vácu.

Zaječov - ČLU Beroun B 3:1

Zaječov konečně zabral, využil zejména zranitelnosti soupeře v obraně. Po úvodní neproměněné šanci domácích udeřil z protiútoku soupeř rychlým únikem Hrdličky, který podél brankáře zařídil vedení 0:1. Domácí pokračovali v zahazování brankových příležitostí, nedali M. Ungr ani Vurm. Úspěšná byla až v 43. min. oku lahodící kombinace, kdy si Šimůnek narazil se spoluhráči a pod víko pěkným golem vyrovnal. Druhé dějství bylo dlouho vyrovnané, vedení týmu se vydařil tah se zařazením Michala Krůty. Ten sice nastoupil až po hodině hry, ale hned v 70. min. zařídil vedení. Z poloviny hřiště zahrál přímý kop Šimůnek, míč propadl ke Krůtovi a ten nedal brankáři šanci 2:1. V 82. min. se prosadil opět Krůta.

Karlštejn - Stašov 1:2

Zajímavý duel, v němž Karlštejn byl dlouho lepším týmem, z řady šancí nedokázal potvrdit vedení, a to se mu stalo osudným. Po sedmdesáti minutách mu došly síly a velká bojovnost Stašova slavila úspěch Tým z podhradí přehrával od začátku soupeře. V 34. min. si zaběhl na dlouhý pas Zajíc, přihrál pod sebe a Klusák rozvlnil síť. Na Stašov by si málokdo vsadil, neboť jejich nejlepší hráč T. Eichenmann musel odstoupit pro potíže s třísly. I po přestávce pokračovali domácí v náporu, jenže z brankáře Hrdličky udělali hrdinu. Ze třech solidních možností neproměnili ani jednu, a to se jim v závěru nevyplatilo. Zatímco si hosté sáhli na samé dno sil, Karlštejn vyklízel pozice. V 78. min. se objevil mezi penaltou a malým vápnem Lojek a propálil brankáře na 1:1. V 88. min. zahrál ideálně rohový kop Kálal a Barborka hlavičkou přes celou branku šokoval domácí.

Nový Jáchymov - Nižbor 2:3

K vidění byl kvalitní zápas, v němž Nižbor předvedl týmový výkon, téměř bez slabin a dokázal, že bude patřit k favoritům postupu. Jáchymovu tentokrát chyběla přesnost, prohýřil poločas a pochvalu zaslouží za to, že dokázal ještě duel zdramatizovat. V sousedském derby padl i divácký rekord kola - 220 přítomných.

V 13. min. se uvolnil Morstein, zakončil do vnitřní tyče a od ní míč záhadně vyplul ven. Poté trestný kop Kučery pěkně vyrazil brankář Merhout. V 28. min. překvapila střela M. Němečka z 38 metrů do břevna. V 30. min. byl za zákrok Cihelky na F. Matějku nařízen pokutový kop, Kučera si počkal na pohyb brankáře a s jistotou proměnil na 0:1. Od té doby byl Nižbor techničtější i pohyblivější. V 43. min. ideálně zahrál F. Matějka rohový kop a Šmíd k opačné tyči propasíroval na 0:2. Po přestávce Jáchymov viditelně přidal, unikl Morstein a obránce zakončení tečoval na tyč. V 50. min. po závaru nadvakrát v malém vápně dotlačil míč do sítě Cimpa. V 59. min. po dalším centru do ohně se míč odrazil k Paterovi, který vyrovnal. Ještě v 64. min. Frydrych jedovatou střelou vystrašil Kubíka. V 76. min. unikl Krejča, skvěle našel v malém vápně Kučeru, jenž nekompromisně proměnil na 2:3. Snaha domácích vyzněla naprázdno, naopak ještě mohl zvýšit Krejča.

Sestava 3. kola okresního přeboru:



Červený (Cembrit)

Barborka (Stašov) Šmíd (Nižbor) Krob (Trubín) R.Tomášek (Zaječov)

Krejča (Nižbor) Šimůnek (Zaječov) Pichlík (Drozdov) Kučera (Nižbor)

Vokáč (Trubín) Husák (Chyňava)

Zpravodajství z okresního přeboru připravili Ivan Sýkora a Jan Bežó