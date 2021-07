Jako herec a bavič Jakub Kohák, který v nedělní repríze komedie Instalatér z Tuchlovic zmínil právě oba poslední Supáčkovy kluby: „Klukům to teď kope, Hostouni dali 3:0,“ pravil Kohák alias Timo Šulko, jenž byl předlohou postavy.

Teď ale vážně trenére: Jdete do Tuchlovic, ale co na to říkají v Hostouni, kde jste se v červnu omluvil, že od fotbalu chcete mít chvíli pokoj? Nejsou naštvaní?

Než jsem vzal Tuchlovice, tak jsem volal panu Hondlovi do Hostouně, aby to věděl. Prožil jsem tam šest let a byly to parádní roky, vážně. Ale letos jsem chtěl odjet na přelomu července a srpna do Polska a nezdálo se mi fér, že při vrcholící přípravě budu několik týdnů scházet, když sám žádám od hráčů aby makali.

Chybět ale budete i Tuchlovicím…

Tuhle podmínku předseda Josef Bešta vzal, počítá s tím.

Z Hostouně odešly dvě výrazné opory, Fábry s Hofmanem, to vliv nemělo?

Nemělo, dozvěděl jsem se o tom až den poté, co jsem oznámil odchod v Hostouni.

Co převážilo pro Tuchlovice kromě toho, že jste je jako bývalý havíř na zdejším dolu Nosek podkopával?

Znám tam hodně lidí už ze svého předešlého angažmá. Vyjdu dobře s předsedou Pepou Beštou, s jehož tátou jsem makal na šachtě, a s bráchou hrál vedle v Lánech. K ruce jsem si pak vzal jako asistenta Lukáše Muláčka, který se v Tuchlovicích dlouho pohybuje a já ho vedl v kladenském dorostu. Je mladý, perspektivní a jeho fotbalové rodině (děda byl předsedou Kročehlav a táta trénoval) jsem částečně splatil dluh.

Prosím?

To je tak, kdysi jsem v dresu Lán dal hlavou gól na hřišti v Kročehlavech, ale přitom jsem se srazil s brankářem Olhou. Zapadl mi jazyk a zachránil mě Lukášův táta, tehdy trenér Kročehlav Zdeněk Muláček. Později, když jsem na mladého Lukáše v tréninku v dorostu Kladna občas zvedal hlas a on se netvářil moc přívětivě, tak jsem mu vždycky řekl, aby si to vyřídil se svým tátou (smích).

Tuchlovice se zdají silné vepředu, kde je posílili kladenský Tóth a braškovský kanonýr Jaroš, navíc mají Procházku a Krause. Ale co vzadu, nebude tým potřeba posílit, zvlášť Hornof vracející se do Rakovníka bude scházet?

Je fakt, že když jsem se koukal na kádr, tak je v něm z 18 hráčů snad 12 záložníků. Zkusím někoho předělat, něco mám v hlavě. V pondělí začneme přípravu, uvidíme. Jediné, co jsem zrovna nechtěl, že hned první přípravu hrajeme v sobotu v Srbech s béčkem Hostouně (úsměv).

Jaký máte cíl, asi hlavně záchranu krajského přeboru?

No jasně, ale osobní cíl je hlavně ten, aby hráči chodili trénovat, aby je to bavilo. Když chodit budou, tak výsledky zákonitě přijdou. Jsem na tohle docela pes, ale podle mne to jinak opravdu nejde.