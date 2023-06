Kladensko:

Jak už bylo řečeno, šikovný stoper Martin Zimerman vyměnil Velkou Dobrou, která sestoupila z I. A třídy, za Doksy, které pro změnu spadly z krajského přeboru. Doksy už v zimě sebraly sokovi rychlého Sekaninu, takže tady velké kamarádství nečekejte, zvlášť když Zimerman už nějakou dobu v Doksech trénoval a Doberští ho tak v závěru soutěže nestavěli.

Nečekaným přestupem je rovněž odchod Davida Végha ze Švermova do Novoměstského, nadějný mladíček Matouš Hrubý jde zase ze Slovanu do týmu nováčka I. B třídy Slavoje Kladno. Má tam bráchu Davida, bude mít dohled.

O velmi dobrého hráče přijde béčko Velvar, které sestoupilo do přeboru a už se nebude moci opřít o výkony Václava Podivínského, který míří do Holubic. Střelce Dřetovic Jakuba Veselého si vybrala do útoku Velká Dobrá.

Martin Zimerman Velká Dobrá ►►► Doksy, Pavel Krejčí Hostouň ►►► Středokluky, Václav Podivínský Velvary ►►► Holubice, Petr Urýk Velvary ►►► Žižice, David Procházka Zlonice ►►► Žižice, Pavel Nistor Dubí ►►► Dřetovice, Michal Hanusek Dubí ►►► Přáslavice, David Végh Švermov ►►► Novo Kladno, Jakub Veselý Dřetovice ►►► Velká Dobrá, Dominik Slepička Kročehlavy ►►► Lhota, Luboš Valent Kročehlavy ►►► Braškov, Martin Kratina Brandýsek ►►► Smečno, Matouš Hrubý Slovan Kladno ►►► Slavoj Kladno, Aleš Kadera Velké Přítočno ►►► Tuřany, Martin Stehlík Velké Přítočno ►►► Pletený Újezd, David Veselý Velké Přítočno ►►► Braškov, Martin Zázvorka Vraný ►►► Klobuky

Berounsko

Ještě více volných přestupů hlásí Berounsko. Nejvíc jich je z už zmíněného Berouna, 10! Většina odcházejících borců jde níž, výjimkou je Tomáš Břížďala (Komárov) a Zdeněk Zmeškal (US Praha). Po Michalu Hellovi přišel o důležitého obránce číslo dvě také Králův Dvůr, Rudolf Novák si vybral jako nové působiště Doubravku.

Volné přestupy na Kladensku, Rakovnicku a Berounsku. Kdo a kam odchází?

Velkým jménem na přestupovém playlistu je také Jan Bežó, ten mění divizní Komárov za klídek doma v Praskolesech. Hned kvarteto borců opouští Neumětely, které po roce zahučely zpátky do okresu.

Nikolas Bednárik ČLU Beroun ►►► Žebrák, Tomáš Břížďala ČLU Beroun ►►► Komárov, Martin Krčma ČLU Beroun ►►► Trubín, Daniel Poslední ČLU Beroun ►►► Lety, Antonín Rigo ČLU Beroun ►►► Chyňava, Martin Vávra ČLU Beroun ►►► Žebrák, Zdeněk Zmeškal ČLU Beroun ►►► US Praha, Rudolf Novák Králův Dvůr►►► Doubravka, Jan Bežo Komárov►►► Praskolesy, Vlastimil Janda Loděnice►►► Cembrit, Jan Vaněk Loděnice►►► Chyňava, Jan Kovář Trubín ►►► Lochovice, František Fabián Trubín ►►► Tmaň, Milan Lukavský Žebrák ►►► Praskolesy, Aleš Procházka Žebrák ►►► Broumy, Alois Razák Žebrák ►►► Újezd, Radek Choc Drozdov ►►► Všeradice, Kamil Hejduk Neumětely ►►► Hostomice, Václav Kadeřábek Neumětely ►►► Jince, Jan Mašek Neumětely ►►► Hostomice, Petr Steinbauer Neumětely ►►► Sp. Příbram, Karel Franěk Cerhovice ►►► Tmaň, Miroslav Sadílek Cerhovice ►►► Libomyšl, Tomáš Kaňka Tetín ►►► Rpety, Lukáš Glazunov Nižbor ►►► Žebrák, Milan Chovančík Nižbor ►►► Cembrit

Rakovnicko

Na Rakovnicku docela posilovala Lubná, Mšecké Žehrovice získaly od sousedů ze Mšece Jakuba Kučeru a obr Jan Paluba se stěhuje ze Strašecí k sousedům do Lán. Těžké časy čeká sestupující Řevničov, jemuž vzali kramle celkem čtyři borci. Velkou změnou je odchod kapitána Roztok Michala Čermáka do Městečka.

Michal Čermák Roztoky ►►► Městečko, Petr Suchý Řevničov ►►► Lubná, Josef Studený Řevničov ►►► Kroučová, Jiří Peterka Řevničov ►►► Kounov, Václav Holík Olešná ►►► Kounov, Zdeněk Kandler Olešná ►►► Městečko, Petr Volf Tatran Rakovník ►►► Lubná, Jakub Kučera Mšec ►►► Mš. Žehrovice, Jan Paluba Nové Strašecí ►►► Lány